Logos and slogans are essential to local business owners

Commentary by Katherine Diaz

Unique branding, an enticing logo design and overall customer service are essential in helping a small business be a top-of-the-mind brand.

Here are a few tips to consider when narrowing down your logo design:

*Determine your color scheme: One of the most important factors to consider when creating a logo design is color. Rather than simply picking your favorite color, remember that each color has meaning and resonates with audiences in different ways. The first step is to research what each color represents and decide based on what color most closely represents your company’s values.

*Choose your design wisely: Logos are visual representations of businesses that are more likely to be remembered by consumers than the company name. However, small businesses should be cautious of what design is chosen because the logo should not only represent who you are, but also should relate to your consumer. The logo should be simple. Consider the most recognizable brands worldwide – Nike, McDonalds, Macy’s – when you’re deciding.

*Create a slogan or tagline: After determining the color to represent your business and the logo design, the next thing to choose is your company slogan. A short, simple, memorable catch phrase benefits consumers. It also sets the company apart from competitors within the same industry.

Logos y lemas son esenciales para los propietarios de negocios locales

Marca única, un diseño de logotipo atractivo y servicio al cliente en general son esenciales para ayudar a una pequeña empresa ser una marca de la parte superior de la mente.

Aquí hay algunos consejos a considerar al reducir el diseño de su logotipo:

*Determine su esquema de color: Uno de los factores más importantes a tener en cuenta al crear un diseño de logotipo es el color. En lugar de simplemente elegir su color favorito, recuerde que cada color tiene un significado y resuena con el público de diferentes maneras. El primer paso es investigar lo que cada color representa y decidir sobre la base de qué color representa más estrechamente los valores de su empresa.

*Elija su diseño sabiamente: Los logotipos son representaciones visuales de negocios que tienen más probabilidades de ser recordados por los consumidores que el nombre de la empresa. Sin embargo, las pequeñas empresas deben ser cautelosos de qué diseño se elige porque el logotipo no sólo debe representar quién eres, sino también debe relacionarse con su consumidor. El logotipo debe ser simple. Considere las marcas más reconocibles en todo el mundo – Nike, McDonalds, Macy’s – cuando usted está decidiendo.

*Crear un lema o slogan: Después de determinar el color para representar su negocio y el diseño del logotipo, lo siguiente a elegir es su lema de la empresa. Un eslogan corto, simple y memorable beneficia a los consumidores. También establece la compañía aparte de los competidores dentro de la misma industria.