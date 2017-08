¡Mujer, dile adiós a la soltería!

Share

Una de la quejas más comunes de las mujeres que no han podido encontrar el amor es: “No quedan hombres solteros, todos están casados, comprometidos o son gays”. La realidad es que en este mundo hay muchos hombres solteritos que están deseosos de conocer a la mujer de sus sueños.

Entonces, ¿cómo es posible que habiendo tantas mujeres y hombres solteros deseando enamorarse, no se puedan encontrar? La respuesta es sencilla, están buscando en el lugar equivocado. Las mujeres cometen el error de frecuentar sitios que un hombre soltero jamás visitaría, en vez de ir a los lugares que están concurridos por el sexo opuesto.

Uno de los mejores ejemplos de cómo encontrar a un soltero, me lo contó Jackie, una encantadora peluquera que conocí en un viaje a Puerto Rico. Hace un tiempo ella hizo planes con dos amigas para ir a ver una pelea de boxeo con Miguel Coto en un club/bar donde la mostraban en pantallas de televisión. Sus amigas le cancelaron a última hora, pero en vez de quedarse en la casa dijo: “ya estoy arreglada y maquillada, así que me voy sola”. Cuando llegó al lugar lo primero que notó es que el sitio estaba repleto de hombres y muy pocas mujeres. Se sentó en el bar y pidió un vino y un taquito. No pasó una hora antes de que un caballero muy elegante y simpático se le acercara a decirle: ¿una mujer tan guapa está sola?”. Entablaron conversación, vieron la pelea juntos y al final de la noche, la acompañó hasta su auto y le pidió su teléfono. Al siguiente día la llamó, y desde entonces Jackie y Roberto llevan tres años en una hermosa relación.

La moraleja de esta historia es que si vas a un lugar concurrido por el sexo opuesto, tienes más probabilidades de encontrar pareja. Si buscas un soltero, no te inscribas a una clase de zumba o de repostería. Tampoco esperes que se te acerque un pretendiente si siempre andas con 5 amigas para todos lados. Atrévete a salir sola de vez en cuando. Ve a una exhibición de yates o de autos antiguos. Únete a un club de motoristas, o fanáticos de fútbol, inscríbete a una clase de mecánica. Visita una librería donde se presente el autor de un libro con tema de interés masculino. Entra a una ferretería y haz como si estuvieras buscando algo, te aseguro que no pasará mucho tiempo antes de que un soltero se acerque a preguntarte: “¿una mujer tan guapa está sola?”.