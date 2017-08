Share

Parents had a timely reminder last weekend of the impending start of school. In Missouri, consumers took advantage of the state’s annual back-to-school tax-free holiday to purchase clothing, computers and school supplies without paying sales tax. The Community Services League in Independence and the Kansas City Public Schools Education Foundation handed out backpacks filled with school supplies to struggling families. And school buses again rumbled through metro neighborhoods as drivers learned their routes.

The first day of school is an annual event. It occurs each year, but it has lifelong consequences. Every school year represents a building block for life, meriting sober thought and preparation.

Articles on the blog, GreatSchools.org offers tips on making the transition from summer break to school routine, branding such an approach a “smart start.”

Reestablish schoolyear bedtime and morning routines, GreatSchools recommends. Limit video gaming and TV viewing and encourage youngsters to read. Shop together for school clothes and supplies. Have youngsters get immunizations and back-to-school health and dental check-ups. Study school packets, complete forms and mark important dates on the calendar. Review and update if necessary emergency contact and health information. Organize — designate a quiet, well-lit uncluttered space away from distractions for homework and storing school supplies.

Help youngsters set realistic goals for the school year and prioritize activities. Check out apps such as iHomework or MyHomeWork to help youngsters organize and track classes, homework, tests and projects. Discuss what extracurricular activities youngsters may want to participate in.

Plan to have students pack their school bags after homework is done so they’re ready to go the next morning.

The first day of school is exciting, but it can also be stressful. It’s human nature to fear the unknown. The more parents reassure children and make the first day less mysterious, the better students will handle it. Prepare them by discussing what they can expect on the school bus and at school. Be sure to listen carefully and validate their feelings. Children of parents who are self-possessed and calm about school’s start and demonstrate interest, encouragement and enthusiasm stand a better chance of facing the day and the school year confident, motivated and ready to learn.

Inicio inteligente

Los padres tuvieron un recordatorio el pasado fin de semana sobre el inicio de clases. En Missouri, los consumidores aprovecharon el día anual libre de impuestos para el regreso a clases para comprar ropa, computadoras y artículos escolares sin pagar impuestos de venta. La Liga de Servicios Comunitarios en Independence y la Fundación del Educación de las Escuelas Públicas de Kansas City entregaron mochilas llenas con artículos escolares para familias de bajos recursos, y los autobuses escolares de nuevo recorrieron los vecindarios del área metropolitana mientras que los conductores aprendían sus rutas.

El primer día de clases es un evento anual. Ocurre cada año, pero tiene consecuencias para toda la vida. Cada año escolar representa un bloque para la vida, digno de pensamiento y preparación. Los artículos en el blog GreatSchools.org ofrecen consejos para lograr la transición de las vacaciones de verano a la rutina escolar, llamando tal acercamiento un “inicio inteligente”.

Restablecer la hora de dormir y las rutinas matutinas, recomienda GreatSchools. Limitar los juegos de video y la televisión y motivar a los niños a leer. Hacer las compras juntos para la ropa y artículos escolares. Llevar a los niños a que reciban sus vacunaciones y los chequeos de salud y dentales antes del regreso a clases. Paquetes de estudio escolares, completar formularios de marcar fechas importantes en el calendario. Revisar y actualizar información médica y los contactos de emergencia si es necesario.

Organizar –designar un espacio tranquilo, bien alumbrado lejos de distracciones para hacer tareas y guardar artículos escolares.

Ayudar a los estudiantes a establecer metas realistas para el año escolar y priorizar las actividades. Revisar aplicaciones tales como iHomework o MyHomeWork para ayudar a los estudiantes a organizarse y mantener registro de las clases, tareas, exámenes y proyectos. Hablar sobre cuáles actividades extracurriculares desean participar los estudiantes. Planear que los estudiantes preparen sus mochilas después de que hagan la tarea para que así estén listas la mañana siguiente.

El primer día de clases es emocionante, pero también puede ser estresante. Es natural temer a lo desconocido. Entre más los padres den confianza a sus niños y hagan el primer día menos misterioso, los estudiantes lo manejarán mejor. Prepárelos hablando sobre lo que pueden esperar en la parada del autobús y en la escuela. Asegúrese de escuchar cuidadosamente y valide sus sentimientos. Los niños de padres que son seguros y tranquilos sobre el inicio de la escuela y demuestran interés, motivación y entusiasmo tienen una mejor oportunidad de enfrentar el día y el año escolar con confianza, motivados y listos para aprender.