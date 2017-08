A controversial start for Trump’s Department of Education

Share

President Trump believes the federal government shouldn’t do much about education.

Instead, Trump believes the states should be the ones solely responsible for educating future generations of Americans. Repeatedly, President Trump has expressed a desire to give control over education to local entities and has expressed his opinion that the federal government is overreaching in education.

Keeping the above information in mind, one might expect a quiet first few months for Trump’s Department of Education. However, that couldn’t be further from the truth. Because of the inexperienced person the president chose to lead the Department of Education, this department has been among the most controversial of his controversy-filled administration.

Betsy DeVos was confirmed in February as the U.S. secretary of education after a controversial nomination. She’s a well-known billionaire whose family has supported Republican politicians for decades.

DeVos and President Trump are working toward redirecting funds to school choice programs. As a result, lower performing schools will receive less funding. Moreover, private schools will start receiving funds from the government.

One of the Trump administration’s most controversial actions on education has been the repeal of the Obama administration’s state plan and accountability requirements. The requirements gave specific guidelines to the states regarding their education programs.

The clearest evidence of Trump’s hands-off approach to education has been his “skinny budget.” Trump’s budget proposed cutting the Education Department’s funds by 13.5 percent ($9.2 billion).

If I could ask President Trump and Secretary DeVos a few questions, they would be as follows: Why would anyone in their right mind cut regulations on education and cut funds, as your administration is doing? What’s the goal behind this approach? Shouldn’t the next generation of Americans be as educated as possible?

Given the Trump administration’s belief that the federal government shouldn’t do much about education, it is doubtful either of them would provide much of an answer to any of those questions.

Departamento de Educación: Un controvertido comienzo

Commentary by Dermidio Juez-Perez

El presidente Trump cree que el gobierno federal no debe hacer mucho por la educación.

En su lugar, Trump cree que los estados deben ser los únicos responsables de educar a las generaciones futuras de estadounidenses. En repetidas ocasiones, el presidente Trump ha expresado su deseo de dar control sobre la educación a las entidades locales y ha expresado su opinión de que el gobierno federal está excediendo su poder en la educación.

Manteniendo la información anterior en mente, uno podría esperar unos primeros meses tranquilos para el Departamento de Educación de Trump. Sin embargo, eso no podría estar más lejos de la verdad. Debido a la inexperta persona que el Presidente eligió para dirigir el Departamento de Educación, este departamento ha sido uno de los más controvertidos de su administración.

Betsy DeVos fue confirmada en febrero como la secretaria de educación de los Estados Unidos después de una polémica nominación. Ella es una conocida multimillonaria cuya familia ha apoyado a los políticos republicanos durante décadas.

DeVos y el presidente Trump están trabajando para redirigir los fondos a los programas de elección de escuelas. Como resultado, las escuelas de bajo rendimiento recibirán menos fondos. Además, las escuelas privadas comenzarán a recibir fondos del gobierno.

Una de las acciones más polémicas de la administración Trump en la educación ha sido la derogación del plan estatal de la administración Obama y los requisitos de rendición de cuentas. Los requisitos dieron pautas específicas a los estados con respecto a sus programas de educación.

La evidencia más clara del enfoque de Trump en cuanto a educación ha sido su “presupuesto muy pequeño. El presupuesto de Trump propuso recortar los fondos del Departamento de Educación en un 13.5 por ciento ($ 9.2 mil millones).

Si yo pudiera hacerle al presidente Trump y a la Secretaria DeVos algunas preguntas, serían: ¿Por qué alguien en su sano juicio cortaría los reglamentos sobre educación y recortaría fondos, como lo está haciendo su administración? ¿Cuál es el objetivo detrás de este enfoque? ¿No debería la próxima generación de estadounidenses ser tan educados como sea posible?