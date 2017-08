La Cocina No Muerde: Más de cinco razones para cocinar setas

Hay más de 2,000 variedades y unas 100 son comestibles. Depende de su variedad y lugar de origen será su cuerpo, textura, aroma y sabor. Ahora las empezaremos a ver más, su mejor momento comienza en el otoño. Anímate a entrar a su mundo.

Ricas Las setas (hongos o champiñón) son ricas en antioxidantes y vitamina B, ayudan a tu sistema inmunológico y hay estudios que demuestran que tienen un efecto antiviral, antibacterial e incluso beneficioso para prevenir y combatir el cáncer.

Fáciles de cocinar Límpialas pasándoles suavemente un trapo húmedo o cepillo para quitarle tierra o impurezas que le puedan quedar. No las remojes, sólo las secas hay que hidratarlas en agua.

Versátiles No las sobre cocines, son delicadas y quieres disfrutar su textura y sabor. Fuego alto de 2 a 4 minutos y si las agregas a un guiso, salteado o sopa, añádelas casi al final. Aceite de oliva, ajo, perejil o cilantro y sal y pimienta es lo único que necesitas para disfrutarlas en pasta, un salteado de arroz o quinoa, un taco, wrap, hamburguesa o con pan. Aventúrate a explorar las que no conozcas, trompetas, shiitake, colmenillas, maitake, portobello, enokis, porcinis, níscalos, boletos, amanita caesarea, entre otras. Casan perfecto con la calabaza y las hierbas de esta esta temporada como el romero, el tomillo y la salvia.

Hazte un experto Cada año se descubren nuevas variedades y cada una es un mundo. Se hacen catas como las que se hacen con los vinos y así conocer sus características. En muchas ciudades se hacen rutas micológicas para ir tras ellas al bosque. Apoya los mercados pequeños y el producto de tu zona cuando las veas.

Algo más La trufa es un tipo de hongo, pero nace en la profundidad de las raíces de un árbol específico que las provoca por temporadas. Para encontrarlas, se usan cerdos o perros que las detectan por el olfato y así el experto trufero puede escavar para llegar a ella. Frescas son una exquisitez, por eso su alto precio, pero cuidado con el aceite que muchos tienen un aroma y sabor artificial.

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef latina. Una viajera incansable, certificada en cocina y vinos. Síguela en las redes @Doreen Colondres, visita su web www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon.