María Elena Salinas, anuncia su salida de Univisión

Luego de trabajar 36 años en la cadena Univisión, María Elena Salinas anunció su salida de la cadena. En el noticiero nocturno que comparte con Jorge Ramos se tomó unos minutos del final de la jornada para anunciar su despedida. “No me han corrido, no he renunciado, no me he retirado, ni me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí. “Esta no es una despedida, sólo un anuncio, me quedo hasta fin de año, aún me quedan muchas noticias que contar”, agregó. La comunicadora quiere dedicarse al periodismo de manera independiente, se dedicará a ser una periodista y productora independiente asi como trabajo filantrópico, entre otras cosas.”