SB 4 taking effect in September

By Chara

Texas law might have effects on immigration and business elsewhere

A state law in Texas might have effects on immigration and business that extend beyond the “Lone Star State.”

In May, Texas Gov. Greg Abbott signed Senate Bill (SB) 4 into law. Scheduled to take effect on Sept. 1, the law will require local law enforcement agencies to enforce immigration laws as part of their job duties and will ban sanctuary cities.

Specifically, SB 4 requires local police officers to cooperate with the U.S. Department of Homeland Security Immigration and Customs Enforcement, and ask immigrants they’re detaining about their immigration status. Law enforcement agencies that fail to comply can be fined $1,000 for a first-time offense and up to $25,500 for subsequent offenses.

According to a report from the Reform Immigration for Texas Alliance, the law could cost Texas $223 million in state and local taxes, and $13.8 million in gross domestic product. In addition, Texas’ tourism industry is expected to experience a significant reduction.

“The law essentially allows rogue police officers with badges to harass and intimidate people of color,” Adriana Cadena, director of the organization Texas Together, told www.mysanantonio.com.

Governor Abbott’s spokesperson, John Wittman, issued a statement saying Abbott’s top priority is to keep Texans safe.

“That is exactly what this law achieves by keeping dangerous criminals off of our streets,” the statement read.

In Dallas, police officers have begun training to implement SB 4. According to the Dallas Police Department, police officers have received a training manual with the requirements and details of the law.

On the other hand, Texas Sen. Jose Menendez has filed SB 42 to repeal SB 4. Menendez describes SB 4 as dangerous and damaging.

“SB 4 is a poorly veiled act of discrimination against people of color that erodes the trust between law enforcement and the community,” Menendez said in a statement published online. “It has caused grave concern over the survival of human dignity, civil rights, public safety and the principles on which this nation was built.”

“The proposed SB 42 is our last chance to repeal a law from causing catastrophic effects on people’s lives and promoting discrimination in multiple areas of our society,” Menendez added. “It will allow police officers to do their job to serve and protect, and not be burdened with racial profiling or having to enforce federal immigration law.”

The law reportedly has support from the federal government. At press time, however, it remains unknown if other states will adopt similar laws to SB 4.

SB 4 entrará en vigor en septiembre

La ley de Texas podría tener efectos sobre la inmigración y otras situaciones

Una ley estatal en Texas podría tener efectos sobre la inmigración y sus efectos se extienden más allá del “Estado de la estrella solitaria”.

En mayo, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley del Senado SB 4. Programada para entrar en vigencia el 1 de septiembre, la ley exigirá que los organismos de seguridad locales de justicia hagan cumplir las leyes de inmigración como parte de sus deberes laborales y prohibirán las ciudades santuarios.

Específicamente, la SB 4 requiere que los organismos de seguridad cooperen con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y pregunten a los inmigrantes que están deteniendo su situación migratoria. Los organismos de seguridad que no cumplan con la ley pueden ser multados con $ 1,000 por una infracción por primera vez y hasta $ 25,500 por infracciones posteriores.

Según un informe de la Alianza de Reforma de Inmigración para Texas, la ley podría costar a Texas $ 223 millones en impuestos estatales y locales y $ 13.8 millones en producto interno bruto. Además, se espera que la industria turística de Texas experimente una reducción significativa.

“La ley esencialmente permite a los policías deshonestos acosar e intimidar a las personas de color”, indicó a www.mysanantonio.com Adriana Cadena, directora de la organización Texas Together.

El portavoz del gobernador Abbott, John Wittman, emitió un comunicado diciendo que la máxima prioridad de Abbott es mantener a Texas a salvo.

“Eso es exactamente lo que esta ley logra al mantener criminales peligrosos fuera de nuestras calles”, indicó el comunicado.

En Dallas, los oficiales de policía han comenzado a ser entrenados para implementar la SB 4. Según el Departamento de Policía de Dallas, los oficiales de policía han recibido un manual de capacitación con los requisitos y detalles de la ley.

Por otra parte, el Senador de Texas José Menéndez ha presentado la SB 42 para revocar la SB 4. Menéndez describe la SB 4 como peligrosa y dañina.

“La SB 4 es un acto mal disfrazado de discriminación contra las personas de color que erosiona la confianza entre la policía y la comunidad”, dijo Menéndez en un comunicado publicado en línea. “Ha causado gran preocupación por la supervivencia de la dignidad humana, los derechos civiles, la seguridad pública y los principios sobre los que se construyó esta nación”.

“La propuesta de la SB 42 es nuestra última oportunidad para derogar una ley que causará efectos catastróficos en la vida de las personas y promoverá la discriminación en múltiples áreas de nuestra sociedad”, agregó Menéndez. “Permitirá que los policías hagan su trabajo para servir y proteger y no se dejen llevar con el perfil racial ni tengan que hacer cumplir la ley federal de inmigración”.

Según informes, la ley cuenta con el apoyo del gobierno federal. Sin embargo, al cierre de esta edición, seguía siendo desconocido si otros estados adoptarán leyes similares a SB 4.