UN REGRESO LEGENDARIO

Marco Antonio Solís continúa forjando su estatus como icono del folklor nacional e ídolo a nivel internacional dando inicio a su esperada gira ‘Y la historia continúa’. La gira comenzó con gran éxito con dos presentaciones en el estado de Texas, con un primer show en el State Farm Arena en McAllen, donde tuvo como invitados especiales al dúo ganador del Grammy, Jesse & Joy; continuando con una presentación en la ciudad de Laredo.

La leyenda viviente y uno de los cantautores más importantes e influyentes en la historia de la música latina, no se cansa de consentir a su siempre fiel y ferviente público en los Estados Unidos, durante esta gira los seguidores de ‘El Poeta del Siglo’serán testigos de un espectáculo increíble en donde disfrutarán de la presentación de las hermosas bailarinas características del show, y la presencia de más de 30 músicos en escena que interpretarán junto a ‘El Buki’, algunos de sus éxitos más importantes, tales como: “Tu cárcel”, “Si no te hubieras ido”, “A dónde vamos a parar”, “Mi eterno amor secreto”, entre otros.

Marco Antonio Solís regresa a los Estados Unidos renovado por la inmensa respuesta del público, y continuará con su gira este próximo viernes 18 de agosto en Kansas City, MO y el sábado 19 en Chicago, IL , ciudades en donde compartirá escenario una vez más con Jesse & Joy. El siguiente fin de semana, estará visitando las ciudades de Miami y Orlando en el estado de la Florida, esta vez acompañado por el reconocido dúo de pop mexicano Camila. Ambas agrupaciones continuarán siendo parte de esta esperada gira durante las diferentes fechas.

Próximas fechas del tour”:

18 de Agosto – Sprint Center – Kansas City, MO- J&J

19 de Agosto – Allstate Arena – Chicago,IL- J&J

26 de Agosto – American Airlines Arena – Miami, FL – C

27 de Agosto – Amway Center – Orlando, FL – C

2 de Septiembre – Infinite Energy Arena – Atlanta, GA – J&J

3 de Septiembre – Greensboro Coliseum – Greensboro, NC – J&J

8 de Septiembre – EagleBank Arena – Washington, DC

9 de Septiembre – Prudential Center – New Jersey– AS

15 de Septiembre – Mandalay Bay Events Center – Las Vegas, NV – J&J

16 de Septiembre – SAP Center – San Jose, CA – J&J

22 de Septiembre – Pepsi Center – Denver, CO – J&J

23 de Septiembre – Don Haskins Center – El Paso, TX – J&J

29 de Septiembre – Toyota Center – Houston, TX – J&J

30 de Septiembre – American Airlines Center – Dallas, TX – J&J

7 de Octubre – Talking Stick Resort – Phoenix, AZ

8 de Octubre – Golden 1 Center – Sacramento, CA – J&J

13 de Octubre – The Forum – Los Ángeles – J&J

14 de Octubre – The Forum – Los Ángeles, CA – J&J

J&J (Jesse & Joy), C (Camila), AS (Antonio Santos)