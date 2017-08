KC immigration attorney advises immigrants to be prepared

Share

The landscape for immigrants – documented and undocumented – is changing, according to a Kansas City area immigration attorney.

From seeking to cut legal immigration by half to halting the program that helped grant legal status to Central American minors who were fleeing violence, President Trump’s administration has worked relentlessly to undo Obama-era regulations and orders. Moreover, in June, Trump assured Dreamers their Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) status wouldn’t be revoked; however, after 10 attorneys general sent a letter asking the president to undo the program, the immigrant community is uneasy about the future.

“In the previous administration, ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) agents would go and detain the person they were assigned to arrest,” said Catalina Velarde, who practices immigration law with Austin & Ferguson. “But now, if this administration finds their person of interest with other people, they could also be detained.”

Because the landscape for immigrants is intensifying, staying prepared is important, according to Velarde.

“Have an emergency plan and carry essential documentation, contact numbers in case of a tragedy and be informed with an immigration lawyer about the changing laws,” she said.

Velarde also is advising immigrants to stay informed about not only federal-level changes, but also state-level immigration developments. As proof, she pointed out that one of the 10 attorneys general who threatened legal action against DACA was Kansas Attorney General Derek Schmidt, who has supported in-state college tuition for undocumented students, but opposes the DACA program.

“In addition, some Kansas Legislature members often introduce bills to eliminate in-state tuition benefits for DACA students,” Velarde said. “DACA recipients, especially those still continuing their education, need to be aware of any potential bills and be ready to testify as to why eliminating in-state tuition would be harmful for them.”

As changes in immigration laws continue to be made or considered, Velarde recommends the community be ready to call U.S. Rep. Kevin Yoder at (913) 621-0832, U.S. Sen. Jerry Moran at (913) 393-0711, and U.S. Sen. Pat Roberts (913) 451-9343 to “encourage them to support only positive immigration legislation.”

Abogada de inmigración del área de KC aconseja que la comunidad inmigrante esté preparada

By Melissa Arroyo

El paisaje para los inmigrantes – documentado e indocumentado – está cambiando, según una abogada de inmigración del área de Kansas City.

Desde la búsqueda de reducir a la mitad la inmigración legal hasta detener el programa que ayudó a otorgar el estatus legal a los menores centroamericanos que huían de la violencia, la administración del presidente Trump ha trabajado sin descanso para deshacer las regulaciones y órdenes de la era de Obama. Además, en junio, Trump aseguró a los Dreamers que su condición de Acción Diferida por Llegadas de Niñez (DACA) no sería revocada; Sin embargo, después de que 10 procuradores generales enviaron una carta pidiendo al Presidente que se deshaga del programa, la comunidad inmigrante está incómoda con el futuro.

“En la administración anterior, los agentes del ICE irían a detener a la persona a la que estaban destinados a arrestar”, dijo Catalina Velarde, que practica la ley de inmigración con Austin & Ferguson. “Pero ahora, si este gobierno encuentra a su persona de interés con otras personas, también podrían ser detenidos”.

Debido a que el paisaje para los inmigrantes se está intensificando, permanecer preparado/a es importante, según Velarde.

“Tenga un plan de emergencia y lleve la documentación esencial, mantenga números de teléfono y el contacto con un abogado de inmigración”, dijo.

Velarde también está aconsejando a los inmigrantes que se mantengan informados sobre no sólo los cambios a nivel federal, sino también los desarrollos de inmigración a nivel estatal. Como prueba, señaló que uno de los 10 abogados generales que amenazó con una acción legal contra DACA fue el fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, quien ha apoyado la matrícula universitaria en el estado para estudiantes indocumentados, pero se opone al programa DACA.

“Además, algunos miembros de la Legislatura de Kansas a menudo introducen proyectos de ley para eliminar los beneficios de colegiatura estatal para los estudiantes de DACA”, dijo Velarde. “Los destinatarios de DACA, especialmente aquellos que continúan con su educación, deben estar conscientes de cualquier proyecto de ley potencial y estar dispuestos a declarar por qué la eliminación de la colegiatura estatal sería perjudicial para ellos”.

Mientras los cambios en las leyes de inmigración continúan siendo hechos o considerados, Velarde recomienda que la comunidad esté lista para llamar al representante estadounidense Kevin Yoder al (913) 621-0832, al senador estadounidense Jerry Moran al (913) 393-0711 y al senador estadounidense. Pat Roberts (913) 451-9343 para “animarlos a apoyar solamente la legislación positiva de inmigración”.