En la escuela de Jesús: 10.20.17

Paz y bien hermanos en Cristo, el Señor siempre nos habla en todo tiempo y lugar estamos entrando en el OTOÑO además se pone un poco frio el clima, pero que bien son los cambios así hasta la misma naturaleza nos invita a no vivir en la RUTINA sino que siempre hay algo nuevo algo diferente, es una oportunidad que el CREADOR nos da y hay que aprovecharla.

En este MÉS de las Misiones y del Rosario, estaremos viviendo un gran MOMENTO de Evangelización y Sanación para las FAMILIAS DE KANSAS, me he dado cuenta que lo que uno valora le saca el tiempo, lo que uno cree que es más importante, se motiva, organiza cosas, invierte, hace sacrificios y mucho más, LLEGÓ la HORA Y EL DÍA 28 Y 29 DE OCTUBRE estaremos en el ARMORY entre la 70 y la 18th aquí en Kansas City, Ks. Una EXPERIENCIA llena de DIOS, si tu FAMILIA OCUPA UN LUGAR IMPORTANTE en tu vida esta es una manera de estar con ellos, tendremos un Ministerio de Alabanza que se llama ALFA Y OMEGA, VARIOS SACERDOTES para ofrecer el SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN, excelentes PREDICADORES, el padre Marcelino Aguilar, desde Sinaloa México, Maritza Prem, comida para la venta, puede venir con sus hijos, será de 8:00am a 5:00pm ambos días, el costo por adulto es de $25 dólares, será de BENDICIÓN, porque sé que el Señor nos guiara con su Espíritu Santo.

Me encanta escuchar TESTIMONIOS de personas que están volviendo a la FE católica, algunos casos en momentos difíciles de sus vidas, pero con un convencimiento donde también se acerca toda la FAMILIA, cuando el solo trabajar, las cosas, los vicios, el dinero no llenan la vida, se piensa esta no es vida, y es ahí cuando se busca a DIOS en algunos casos, no olviden DIOS NO TE FALTARÁ, pero debemos poner de nuestra parte. Además han vuelto a orar el santo Rosario y a encontrarle el gusto a la Santa Misa, porque se vuelve una necesidad espiritual, ANIMO QUERIDOS HERMANOS, CRISTO LOS NECESITA PARA TRANSFORMAR ESTE MUNDO….

No olviden FIESTA DE SAN JUDITAS, este 27 de Octubre la dirección es: 2646 S. 34th St. Kansas City, Ks. 7:00pm pueden traer sus imágenes, tendremos una bendición especial y oraremos por las familias. Con aprecio Fr. Óscar Garavito