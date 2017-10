La Columna de Cala: Seis beneficios de la gratitud

Share

tweet









El filósofo chino Lao Tsé afirmaba que “el agradecimiento es la memoria del corazón”. Ya he dicho en otras ocasiones que es una de las virtudes más hermosas del ser humano. En nuestra búsqueda del bienestar, el éxito y la excelencia, la gratitud es una cualidad crucial para alcanzar felicidad, alegría y energía; pues nos aleja de las limitaciones y del miedo a crecer.

Muchos consideran que ser feliz da lugar al agradecimiento. Sin embargo, se trata más bien de lo contrario. Según un estudio de la Universidad de Pennsylvania, las personas que escriben una carta de agradecimiento se sienten más felices durante todo el mes. Es más, según el Dr. Martin E.P. Seligman, a la cabeza de esa investigación, escribir tres acontecimientos positivos cada día, durante una semana, mantiene altos los niveles de felicidad durante seis meses.

Como explicaba el escritor norteamericano William Arthur Ward, «si se siente gratitud y no se expresa, es como envolver un regalo y no darlo».

Cultivar el hábito del agradecimiento no solo influye en la parte psicológica o emocional de nuestra vida, sino que nos ayuda a alcanzar el equilibrio cuerpo-mente, para dar un paso más hacia la excelencia.

Los psicólogos Robert Emmons y Michael McCullough realizaron el estudio más relevante sobre la experiencia de la gratitud y sus beneficios y descubrieron un incremento del bienestar emocional y físico. Tras diez semanas de investigaciones, pudieron comprobar que las personas agradecidas:

Experimentan mayores niveles de alegría y felicidad

Enferman con menos frecuencia

Duermen mejor y se sienten más descansados

Realizan ejercicio con más regularidad

Tienen más energía, entusiasmo, determinación y concentración

Mantienen lazos familiares y sociales más fuertes

En mi próximo webinar, titulado “El arte del agradecimiento”, profundizaré en estos temas. Básicamente, porque pienso como el escritor Jean de la Bruyère: “Sólo un exceso es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud».

Todos deberíamos convertir el agradecimiento en filosofía de vida. La gratitud puede ayudar a la resolución de problemas. Agradecer nos hace ver nuestra situación, para que el pensamiento se abra a nuevas posibilidades y disminuyamos el miedo. Ser agradecidos por lo que tenemos, por los pequeños gestos y los logros que conseguimos, puede ayudarnos a ponernos en perspectiva para resolver bloqueos.

www.IsmaelCala.com/webinars