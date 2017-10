Minion Mania at Hoots & Howls

Share

tweet

Kansas City Zoo: The Kansas City Zoo is decked out for fall, so bring the family for spooky, not scary, fun at Hoots & Howls. Every weekend in October, the Zoo will have bewitching activities and entertainment for all ages. This weekend, Minions are taking over! Hoots & Howls festivities are Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 3 p.m.

Cruise around on a pedal tractor, navigate a hay bale maze and take the kids’ photo in one of our Halloween photo cut-outs! Don’t miss out on our special Halloween-themed bird show and take the fall fun home with you when you create a Halloween craft in the lobby. Our animals are joining in the festivities by smashing pumpkins at scheduled times each weekend.

On October 14 & 15, Minions are taking over the Kansas City Zoo. Get your picture taken with them from 10 a.m. to 3 p.m. Next weekend, on October 21 & 22, may the force be with you! Star Wars characters travel from a galaxy far far away to the Kansas City Zoo to take pictures with our guests from 10 a.m. to 2 p.m. On October 28 & 29, join us for Boo at the Zoo where kiddos in costume can trick-or-treat on the wild side from 9:30 a.m. to 5 p.m.

For the adults in the family, there is an Oktoberfeast featuring your favorite German foods available in Tuxedo Grill on weekends from 11 a.m. to 3 p.m.

All Hoots & Howls activities are included in Zoo admission. For more information about these events, check out our website at www.kansascityzoo.org.

–kczoo—

Kansas City Zoo is open 9:30 a.m. to 4 p.m. on weekdays and 9:30 a.m. to 5 p.m. on weekends. Call (816) 595-1234, or visit our web site www.kansascityzoo.org for more information.









Minion Manía en Hoots & Howls

Zoológico de Kansas City: El zoológico de Kansas City está adornado para el otoño, así que traiga a la familia para una escalofriante diversión, no en el sentido aterrador, más bien divertida en Hoots & Howls. Cada fin de semana de octubre, el zoológico tendrá actividades fascinantes y entretenimiento para todas las edades. ¡Este fin de semana, los Minions se apoderarán del zoológico! Las fiestas de Hoots & Howls son los sábados y domingos de 10 a.m. a 3 p.m.

¡Paseé en un tractor de pedales, explore un laberinto de paja y tome fotos a sus niños en uno de nuestros marcos para fotos de Halloween! No se pierda nuestro espectáculo especial de aves temático de Halloween y llévese la diversión de otoño a casa al realizar una manualidad de Halloween en la entrada del zoológico. Nuestros animales se unen a las festividades rompiendo calabazas en ciertos horarios, programados cada fin de semana.

El 14 y 15 de octubre, los Minions se harán cargo del zoológico de Kansas City. Tómese una foto con ellos desde las 10 a.m. hasta las 3 p.m. El próximo fin de semana, 21 y 22 de octubre, ¡la fuerza estará contigo! Los personajes de Star Wars viajarán desde una galaxia muy alejada del zoológico de Kansas City para tomar fotos con nuestros invitados desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m. Los días 28 y 29 de octubre, únete a nosotros para un Boo en el Zoo, donde los niños disfrazados pueden pedir dulces (trick-or-treat) en el lado salvaje desde las 9:30 a.m. hasta las 5 p.m.

Para los adultos de la familia, hay un Oktoberfeast con sus platillos alemanes favoritos, disponible en Tuxedo Grill los fines de semana de 11 a.m. a 3 p.m.

Todas las actividades de Hoots & Howls están incluidas en la admisión al zoológico. Para obtener más información sobre estos eventos, visite nuestro sitio web en www.kansascityzoo.org.

–kczoo-

El zoológico de Kansas City está abierto de 9:30 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes y de 9:30 a.m. a 5 p.m. en los fines de semana. Llame al (816) 595-1234 o visite nuestro sitio web www.kansascityzoo.org para obtener más información.