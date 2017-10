Share

More than 400 guests enjoyed a one-of-a-kind experience at the National World War I Museum and Memorial’s third annual Night at the Tower benefit. Jeanette and Kevin Prenger served as Chairmen with the Hall Family as Honorary Chairmen for the event, which featured eclectic food and beverages, an exclusive auction, and an all new program experience featuring the Kansas City Jazz Orchestra. Next year’s event will be held on Sept. 15, 2018.









Más de 400 invitados disfrutaron de una experiencia única en la tercer noche de beneficencia anual Night at the Tower del Museo Nacional en Memoria de la Primera Guerra Mundial. Jeanette y Kevin Prenger actuaron como presidentes junto con la Familia Hall quienes fueron Presidentes Honorarios del evento, en el que se ofreció comida y bebidas eclécticas, una subasta exclusiva y la experiencia del nuevo programa de la Orquesta de Jazz de Kansas City. El evento del próximo año se llevará a cabo el 15 de septiembre del 2018.