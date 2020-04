To help ease the burden the COVID-19 pandemic is putting on families across the country, many organizations are offering free meals for children and adults. In the Kansas City metro area, schools are also joining in on this effort.

Some of these organizations and schools providing free meals are:

Missouri

*Independence School District Grab & Go Meals: Served to all children under the age of 18.

Meals will be available from 11 a.m. to 12:45 p.m. at Bridger Middle School, Truman High School, Van Horn High School and William Chrisman High School. Parents can drive up along the front entrance and the staff can bring those grab and go meals out so they not need to get out of your vehicle.

*Guadalupe Centers: Offers free meals for youth 18 and under Monday-Friday from 10am-12pm at two locations: 5123 E. Truman Rd. KCMO 64127 (Enter from Van Brunt) and 2640 Belleview KCMO 64108 (pickup on Jarobe St).

The centers also have a food pantry that is by appointment only from 8:30am-5:00pm at 1015 Avenida Cesar E Chavez Kansas City, MO 64108. Call (816) 421-1015 for more information.

*Children’s Mercy: Grab-n-Go fresh sack lunches and allergy-free lunch will be available for children ages 1– 18 years. Monday- Friday 11:30AM- 1:00PM. Each Friday families will be given fresh bag of produce while supplies last at these locations:

-Children’s Mercy Broadway Clinics 3101 Broadway

-Children’s Mercy Don Chisholm Building 610 E. 22nd Street

Children’s Mercy: Grab-n-Go shelf stable meal will be available for children ages 1– 18 years. Monday- Friday 12:00PM- 3:00PM. The locations are:

-Children’s Mercy East: 20300 E. Valley View Pkwy. Independence, MO 64057

-Children’s Mercy Northland Clinic: 501 NW Barry Rd. KCMO 64155

*Kauffman School: Drive-thru service from front driveway; Families can pick up 5 lunches and 5 breakfasts per child at one time at this location; vegetarian options are available at this location. No ID required. Monday – Friday from 10:30 AM – 12:30 PM. Address: 6401 Paseo Blvd (enter through A gate off Meyer Blvd).

*Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City: They are providing meals to youth ages 5-18. Monday-Friday, 8:00 a.m.-9:30 a.m. for breakfast and 11:00 a.m.-1:00 p.m. for lunch. They have four locations in the Missouri side of the KC metro area:

-Independence Unit – 315 S. Leslie, Independence, MO 64050

-Hawthorne Unit – 16995 Dover Ln., Independence, MO 64056

-Thornberry Unit – 3831 E. 43rd St., Kansas City, MO 64130

-J&D Wagner Unit – 2405 Elmwood, Kansas City, MO 64127

*Lunch Partners: Sack lunch take out Monday, Wednesday and Friday from 11:30AM- 1:00PM. Available at 700 W Lexington, Independence, MO 64050.

*Community Service League: Pantry Monday, Tuesday, and Thursday from 9:00AM- 11:45AM and 1:00PM- 3:15PM. Available at 404 N. Noland Road, Independence, MO 64050.









Comidas gratuitas para niños y adultos

Para ayudar a aliviar la carga que la pandemia de COVID-19 está ejerciendo sobre las familias de todo el país, muchas organizaciones ofrecen comidas gratuitas para niños y adultos. En el área metropolitana de Kansas City, las escuelas también se están uniendo a este esfuerzo.

Algunas de estas organizaciones y escuelas que ofrecen comidas gratuitas son:

Missouri

*Comidas para llevar del Distrito Escolar de Independence: Se sirven a todos los niños menores de 18 años. Las comidas estarán disponibles de 11 a.m. a 12:45 p.m. en Bridger Middle School, Truman High School, Van Horn High School y William Chrisman High School. Los padres pueden conducir a lo largo de la entrada principal y el personal puede traerlos para llevar y salir a comer para que no necesiten salir de su vehículo.

*Guadalupe Centers: Ofrece comidas gratis para jóvenes de 18 años y menores de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 p.m. en dos ubicaciones: 5123 E. Truman Rd. KCMO 64127 (Entre desde Van Brunt) y 2640 Belleview KCMO 64108 (recogida en Jarobe St).

Los centros también tienen una despensa de comida que es con cita previa solo de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en 1015 Avenida Cesar E Chavez Kansas City, MO 64108. Llame al (816) 421-1015 para obtener más información.

*Children’s Mercy: almuerzos frescos para llevar y almuerzo sin alergias Grab-n-Go estará disponible para niños de 1 a 18 años. Lunes a viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Cada viernes, las familias recibirán una bolsa de productos frescos hasta agotar stock en estos lugares:

-Children’s Mercy Broadway Clinics, 3101 Broadway

-Edificio Children’s Mercy Don Chisholm, 610 E. Calle 22

Children’s Mercy: la comida estable de Grab-n-Go estará disponible para niños de 1 a 18 años. Lunes a viernes de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Los lugares son:

-Children’s Mercy East: 20300 E. Valley View Pkwy. Independence, MO 64057

-Children’s Mercy Northland Clinic: 501 NW Barry Rd. KCMO 64155

*Kauffman School: servicio de acceso directo desde la entrada principal. Las familias pueden recoger 5 almuerzos y 5 desayunos por niño a la vez en este lugar. Hay opciones vegetarianas disponibles en este lugar. No se requiere identificación. Lunes a viernes de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Dirección: 6401 Paseo Blvd (entre por la puerta A de Meyer Blvd).

*Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City: Proporcionan comidas a jóvenes de 5 a 18 años. De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. para el desayuno y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. para el almuerzo. Tienen cuatro ubicaciones en el lado de Missouri del área metropolitana de KC:

-Independence Unit – 315 S. Leslie, Independence, MO 64050

-Hawthorne Unit – 16995 Dover Ln., Independence, MO 64056

-Thornberry Unit – 3831 E. 43rd St., Kansas City, MO 64130

-J&D Wagner Unit – 2405 Elmwood, Kansas City, MO 64127

*Lunch Partners: Bolsas de almuerzo para llevar los lunes, miércoles y viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Disponible en 700 W Lexington, Independence, MO 64050.

*Liga de Servicio Comunitario: Despensa lunes, martes y jueves de 9:00 a.m. a 11:45 a.m. y 1:00 p.m. a 3:15 p.m. Disponible en 404 N. Noland Road, Independence, MO 64050.