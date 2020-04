Some meat processing plants closing due to coronavirus

By Roberta Pardo

Concerns about the U.S. food chain supply made headlines this week, as more meat processing and packaging plants are closing temporarily due to coronavirus outbreaks.

Some of the country’s largest processing plants and slaughterhouses have been forced to suspend operations temporarily after thousands of employees have tested positive for COVID-19.

Pork processing plants have been hit the hardest, with three of the largest in the country—that account for approximately 15 percent of pork production— suspending operations indefinitely: Smithfield Foods in Sioux Falls, South Dakota, JBS pork processing in Worthington, Minn., and Tyson Fresh Foods in Waterloo, Iowa.

On Sunday (April 26), Tyson Foods Chairman John H. Tyson warned of “meat shortages” due to a breakdown in the food supply chain because of the outbreaks in factories across the country.

“We have a responsibility to feed our country. It is essential as healthcare,” he wrote in a full-page ad that ran Sunday in newspapers like The New York Times and The Washington Post. “This is a challenge that should not be ignored. Our plants must remain operation sot hat we can supply food to our families in America.”

Experts warn production will likely remain on a volatile roller coaster, as long as COVID-19 outbreaks continue to hit the plants, with meat processing plants closing and reopening on a weekly, sometimes daily, basis.

Julie Niederhoff, associate professor of supply chain management at Syracuse University, told CNN that the country’s food supply is not in a crisis, but is it vulnerable.

“The definition of a supply chain problem is when we have a supply and demand that can’t reach each other,” she said to the news outlet.

She added it was unlikely people will start seeing empty meat sections at the store.

“We have so much food in America and we have so much choice that I am not worried that there will not be enough food,” she said. “There might not be enough of one particular brand, or one particular cut, but the state of our food supply chain, in general, is robust.”

On Sunday, the federal government released coronavirus guidance for meat processing and packing facilities amid outbreaks that have killed at least 17 workers and sickened more than 3,000 others. The guidance includes procedures for cleaning shared equipment and reconfiguring workstations so that employees can be at least six feet apart.









_________________________________________________________________________________________________________________

Algunas plantas procesadoras de carne cierran debido a coronavirus

Preocupaciones sobre el suministro de la cadena alimentaria en Estados Unidos hicieron noticia esta semana, ya que más plantas de procesamiento y empaque de carne se están cerrando temporalmente debido a brotes de coronavirus.

Algunas de las plantas procesadoras y mataderos más grandes del país se han visto obligadas a suspender temporalmente las operaciones después de que miles de empleados hayan dado positivo por COVID-19.

Las plantas de procesamiento de carne de cerdo han sido las más afectadas, con tres de las más grandes del país, que representan aproximadamente el 15 por ciento de la producción de carne de cerdo, suspendiendo las operaciones indefinidamente: Smithfield Foods en Sioux Falls, Dakota del Sur, procesamiento de carne de cerdo JBS en Worthington, Minnesota. y Tyson Fresh Foods en Waterloo, Iowa.

El domingo (26 de abril), el presidente de Tyson Foods, John H. Tyson, advirtió sobre la “escasez de carne” debido a un colapso en la cadena de suministro de alimentos debido a los brotes en las fábricas de todo el país.

“Tenemos la responsabilidad de alimentar a nuestro país. Es tan esencial como la atención médica”, escribió en un anuncio de página completa que se publicó el domingo en periódicos como The New York Times y el Washington Post. “Este es un desafío que no debe ser ignorado. Nuestras plantas deben permanecer operativas para que podamos suministrar alimentos a nuestras familias en Estados Unidos”.

Los expertos advierten que la producción probablemente se mantendrá en una montaña rusa volátil, siempre y cuando los brotes de COVID-19 continúen afectando a las plantas, con plantas de procesamiento de carne cerrando y reabriendo semanalmente, a veces diariamente.

Julie Niederhoff, profesora asociada de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse, dijo a CNN que el suministro de alimentos del país no está en crisis, pero es vulnerable.

“La definición de un problema de la cadena de suministro es cuando tenemos una oferta y una demanda que no se pueden alcanzar entre sí”, dijo a la cadena televisiva.

Agregó que era poco probable que la gente comenzara a ver secciones de carne vacías en la tienda.

“Tenemos tanta comida en Estados Unidos y tenemos tantas opciones que no me preocupa que no haya suficiente comida”, dijo. “Puede que no haya suficiente de una marca en particular, o un corte en particular, pero el estado de nuestra cadena de suministro de alimentos, en general, es sólido”.

El domingo, el gobierno federal publicó una guía de coronavirus para las instalaciones de procesamiento y empaque de carne en medio de brotes que mataron al menos a 17 trabajadores y enfermaron a más de 3,000. La guía incluye procedimientos para limpiar equipos compartidos y reconfigurar estaciones de trabajo para que los empleados puedan estar al menos a seis pies de distancia.