KCMO Mayor announces reopening plan

By Roberta Pardo

Kansas City, Missouri, Mayor Quinton Lucas announced Wednesday (April 29) the city’s phased plan for reopening.

Beginning May 15, all Kansas City business will be able to open, Lucas said in a news press conference, but they must adhere to the “10/10/10 Rule.”

This rule specifies that all nonessential Kansas City businesses must limit the number of customers allowed in their establishment at one time to no more than 10 percent of building occupancy or 10 people (whichever is larger). The rule also requires sign-ins for anyone who visits a business for more than 10 minutes.

Essential businesses such as grocery stores, medical and dental offices, pharmacies and others are not subject to this rule.

The reopening plan—drafted with the advice of KCMO Health Department Director Rex Archer, M.D.—also indicates that religious gatherings, including weddings and funerals, can resume May 6 with a limit of 10 people inside and 50 people outside, provided social distancing is maintained and event organizers record the names and contact information of all attendees. Also starting May 6, nonessential businesses that are not open to the public will be allow to open, subject to social distancing guidance.

Bars, gyms, museums and in-person restaurant dining will also open on May 15 with additional guidance from the Health Department. This guidance will be published next week.

Subject to City Order, any person who does not feel safe returning to a nonessential workplace cannot be forced to do return prior to May 15.

“Any business … must allow workers to continue to work from home or cannot terminate or penalize those persons for not coming to work,” Lucas said.

For more information, visit kcmo.gov/coronavirus.









Alcalde de KCMO anuncia plan de reapertura para la ciudad

El alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, anunció el miércoles (29 de abril) el plan gradual de reapertura de la ciudad.

A partir del 15 de mayo, todos los negocios de Kansas City podrán abrirse, dijo Lucas en una conferencia de prensa, pero deben cumplir con la “regla 10/10/10”.

Esta regla especifica que todos los negocios no esenciales de Kansas City deben limitar el número de clientes permitidos en su establecimiento a la vez a no más del 10 por ciento de la ocupación del edificio o 10 personas (lo que sea mayor). La regla también requiere que se mantenga un registro de cada persona que visite un negocio durante más de 10 minutos.

Los negocios esenciales como supermercados, consultorios médicos y dentales, farmacias y otros no están sujetos a esta regla.

El plan de reapertura, elaborado con el asesoramiento del Director del Departamento de Salud de KCMO, Rex Archer, M.D., también indica que las reuniones religiosas, incluidas bodas y funerales, pueden reanudarse el 6 de mayo con un límite de 10 personas adentro y 50 personas afuera, siempre que se mantenga el distanciamiento social y que los organizadores del evento registren los nombres y la información de contacto de todos los asistentes. También a partir del 6 de mayo, los negocios no esenciales que no están abiertos al público podrán abrir, sujetos a las reglas de distanciamiento social.

Los bares, gimnasios, museos y restaurantes en persona también abrirán el 15 de mayo con orientación adicional del Departamento de Salud. Esta guía se publicará la próxima semana.

Sujeto a la Orden de la Ciudad, cualquier persona que no se sienta segura al regresar a su lugar de trabajo no esencial no puede ser obligada a regresar antes del 15 de mayo.

“Cualquier negocio … debe permitir que los empleados continúen trabajando desde casa o no pueden despedir o penalizar a esas personas por no venir a trabajar”, dijo Lucas.

Para obtener más información, visite kcmo.gov/coronavirus.