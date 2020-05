Hernandez helping connect KCMO Mayor’s Office with Latino community

By Angie Baldelomar

The office of Kansas City, Missouri, Mayor Quinton Lucas has increased its efforts to reach the Latino community in Kansas City — particularly during this pandemic.

Aly Hernandez, external relations manager for the office, has been a key member in making this effort happen.

Hernandez is in charge of handling local press interviews, alongside Communications Director Morgan Said, particularly when doing press with Spanish media and translating for the mayor. She also helps Mayor Lucas with his Spanish COVID-19 messages.

“I do a lot with translating social media posts — and occasionally, I’ll also meddle with some of the policy-side documents,” she said.

Born in Mexico, Hernandez came to the United States with her family at age 2. After living in Texas for a while, her family moved to the Kansas City area, where she attended high school and college at the University of Missouri-Kansas City (UMKC).

Hernandez has always been involved in politics in some way. Before joining Mayor Lucas’ team, she worked for U.S. Rep. Emmanuel Cleaver II and UnidosUS.

“I have the political bug in me,” she said.

Hernandez attributes this “bug” to her struggles as an immigrant.

“I was undocumented for a while — for most of my life, actually — so I always had this concern for others and people who were like me,” she said.

Hernandez was a Deferred Action for Childhood Arrivals recipient for a year before getting her green card. Her freshman year at UMKC, she attended a talk with then-Councilman Lucas about affordable housing.

“I remember he was well-spoken,” Hernandez said. “Then, a few years later, right before the campaign started, I heard he was running for mayor, so decided to do a little bit of research.”

Hernandez went to a few open-campaign events and joined as a volunteer, eventually becoming a part of Lucas’ staff.

Her passion for creating positive change in the community is a trait Mayor Lucas highlights when asked about her work.

“Never does Aly forget why she chose a career in public service—which is to increase opportunities for the community she’s from,” he said. “Aly has been an important liaison between my office and the Latinx community throughout Kansas City, especially during this uncertain period of COVID-19.”

Because of that, the most rewarding part of Hernandez’s job is helping connect the mayor with the Latino community.

“We want to make sure that the Latinx community is connected, but we also want to make sure that they are represented,” she said. “So I’ve been helping the mayor with making suggestions for boards and commissions, … and with diversity and employment in city hall.”









_______________________________________________________________________________________

Hernández ayuda a conectar la oficina del alcalde de KCMO con la comunidad latina

La oficina del alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, ha incrementado sus esfuerzos para conectarse con la comunidad latina en Kansas City, particularmente durante esta pandemia.

Aly Hernández, gerente de relaciones externas de la oficina, ha sido un miembro clave para hacer realidad este esfuerzo.

Hernández está a cargo de manejar las entrevistas con la prensa local, junto con la director de comunicaciones Morgan Said, particularmente cuando hace prensa con los medios españoles y traduce para el alcalde. También ayuda al alcalde Lucas con sus mensajes en español sobre COVID-19.

“Hago mucho con la traducción de publicaciones en redes sociales, y ocasionalmente, también traduzco algunos de los documentos sobre políticas”, dijo.

Nacida en México, Hernández llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 2 años. Después de vivir en Texas por un tiempo, su familia se mudó al área de Kansas City, donde asistió a la escuela secundaria y la universidad en la Universidad de Missouri-Kansas City (UMKC).

Hernández siempre ha estado involucrada en la política de alguna manera. Antes de unirse al equipo del alcalde Lucas, trabajó para el Representante Emmanuel Cleaver II y UnidosUS.

“Tengo el bicho político”, dijo.

Hernández atribuye este “bicho” a las dificultades que atravesó como inmigrante.

“No tuve papeles por un tiempo, la mayor parte de mi vida, en realidad, así que siempre tuve esta preocupación por los demás y las personas que eran como yo”, dijo.

Hernández fue una beneficiaria de DACA por un año antes de obtener su tarjeta de residencia. En su primer año en UMKC, asistió a una charla con el entonces concejal Lucas sobre viviendas asequibles.

“Recuerdo que hablaba bien”, dijo Hernández. “Luego, unos años después, justo antes de que comenzara la campaña, escuché que se postulaba para alcalde, así que decidí investigar un poco”.

Hernández asistió a algunos eventos de campaña abierta y se unió como voluntario, y finalmente se convirtió en parte del personal de Lucas.

Su pasión por crear un cambio positivo en la comunidad es un rasgo que el alcalde Lucas destaca cuando se le pregunta sobre su trabajo.

“Aly nunca olvida por qué eligió una carrera en el servicio público, que es para aumentar las oportunidades para la comunidad de la que proviene”, dijo Lucas. “Aly ha sido un enlace importante entre mi oficina y la comunidad latina en toda la ciudad de Kansas, especialmente durante este período incierto de COVID-19”.

Por eso, la parte más gratificante del trabajo de Hernández es ayudar a conectar al alcalde con la comunidad latina.

“Queremos asegurarnos de que la comunidad latina esté conectada, pero también queremos asegurarnos de que estén representados”, dijo. “Así que he estado ayudando al alcalde con sugerencias para juntas y comisiones … y con diversidad y empleo en el ayuntamiento”.