Mexican health professionals lacking in protective equipment during pandemic

• Sandra Duran • Barbara Ortiz

By Tere Siqueira

The Mexican health care system was unprepared for the magnitude of the coronavirus pandemic.

As a result, many health care professionals have reported that government resources have not been enough to make them feel properly protected. Doctors Sandra Duran and Barbara Ortiz are among them.

Recently, Duran and Ortiz talked with Dos Mundos about the challenges they are facing.

“Many people doubt how real the situation is,” said Ortiz, who worked as an occupational doctor at a large company before the pandemic. “The health system does not have it fully controlled. Our country does not have a supply of equipment big enough to cover the demand.”

One reason for the lack of equipment is cost. Complete protective equipment is priced at around $1,000.

Another issue is the stress facing medical personnel, Ortiz claimed. One reason for their stress is that they do not have the equipment to protect themselves. In addition, their salaries are not enough to buy protective gear out of pocket so they can feel more secure.

Duran, an anesthesiologist who has worked in a public hospital in Jalisco since 2011, said doctors have invested in protection tools because even when the hospital gives them protection equipment, they are not receiving quality gear.

“It’s a mistake … (by) the distribution system,” Duran stated. “Planes have arrived from China with protection equipment. However, authorities don’t know how to distribute the equipment effectively. During the distribution, people end up stealing things. I think that the leak of resources and the quality of the ones that we receive have been the biggest challenge.”

And like health care professionals elsewhere, Mexican health care professionals are at risk of contracting the disease because of their exposure to it. That makes it challenging for professionals with families like Duran, who lives with her daughter and mother. Like her, their health and lives in general are at risk whenever Duran she goes to work.

Not only are health care professionals at risk of contracting the disease, but they also are vulnerable to attacks on the streets – attacks that come from fear. Since the pandemic began, there have been more than 50 cases registered of health care professionals being attacked on the street.

In response, many organizations across the country have presented public awareness campaigns stressing the importance of respecting health care personnel during the pandemic. In addition, some organizations are working on campaigns to gather money to buy equipment for health care professionals, so they feel more secure when they are fighting the pandemic.









Profesionales de la salud mexicanos carecen de equipo de protección durante la pandemia

El sistema de salud mexicano no estaba preparado para la magnitud de la pandemia del coronavirus.

Como resultado, muchos profesionales de la salud han informado que los recursos del gobierno no han sido suficientes para que se sientan debidamente protegidos. Las doctoras Sandra Dúran y Bárbara Ortiz están entre ellas.

Recientemente, Durán y Ortiz hablaron con Dos Mundos sobre los desafíos que están enfrentando.

“Muchas personas dudan de qué tan real es la situación”, dijo Ortiz, quien trabajó como médico ocupacional en una gran empresa antes de la pandemia. “El sistema de salud no lo tiene totalmente controlado. Nuestro país no tiene una oferta de equipos lo suficientemente grande para cubrir la demanda.”

Una de las razones de la falta de equipo es el costo. El equipo de protección completo tiene un precio de alrededor de $1,000.

Otro problema es el estrés que enfrenta el personal médico, afirmó Ortiz. Una de las razones de su estrés es que no tienen el equipo para protegerse. Además, sus salarios no son suficientes para comprar equipo de protección de su bolsillo para que se sientan más seguros.

Durán, un anestesiólogo que trabaja en un hospital público de Jalisco desde 2011, dijo que los médicos han invertido en herramientas de protección porque incluso cuando el hospital les da equipo de protección, no están recibiendo equipo de calidad.

«Es un error… en el sistema de distribución», declaró Dúran. «Han llegado aviones de China con equipos de protección. Sin embargo, las autoridades no saben cómo distribuir el equipo de manera efectiva. Durante la distribución, la gente termina robando cosas. Creo que la fuga de recursos y la calidad de los que recibimos han sido el mayor desafío».

Y como los profesionales de la salud en otros lugares, los profesionales de la salud mexicanos corren el riesgo de contraer la enfermedad debido a su exposición a ella. Eso hace que sea un reto para los profesionales con familias como la de Dúran, que vive con su hija y su madre. Como ella, su salud y sus vidas en general están en riesgo cada vez que Dúran va a trabajar.

No sólo los profesionales de la salud corren el riesgo de contraer la enfermedad, sino que también son vulnerables a los ataques en las calles – ataques que vienen del miedo. Desde que comenzó la pandemia, se han registrado más de 50 casos de profesionales de la salud que han sido atacados en la calle.

En respuesta, muchas organizaciones de todo el país han presentado campañas de sensibilización pública en las que se destaca la importancia de respetar al personal de atención de la salud durante la pandemia. Además, algunas organizaciones están trabajando en campañas para reunir dinero para comprar equipo para los profesionales de la salud, de manera que se sientan más seguros cuando estén luchando contra la pandemia.