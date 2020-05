Halpern a friendly face connecting Mayor’s Office with Hispanic constituents

By Angie Baldelomar

Carlota Halpern has been a part of Kansas City, Missouri Mayor Quinton Lucas’ team since his time as a councilman.

Halpern left such an impression that she is Lucas’ office manager for the Mayor’s Office.

Halpern answers calls and greets visitors. She also is a key member in connecting the Hispanic community in Kansas City with the Mayor’s Office.

“Carlotta is the first person many of our community members interact with in our office or over the phone, and all who speak with her quickly appreciate her humor and compassion,” said Mayor Lucas.

Affectionately known as “Lotti,” Halpern immigrated to the United States in 1966, when she was 13, from Argentina. She went to the University of Missouri-Kansas City and graduated in 1977 with a degree in Spanish literature.

Halpern became a U.S. citizen in 1975. Her work at City Hall started in 2012, working part time at the City Council office. A few years later, she became then-Councilman Lucas’ assistant.

“We both connected really well,” she said. “I made him aware that we should take Hispanic constituents’ calls in Spanish also when needed.”

At the time, Halpern was the only Spanish-speaking assistant for the council.

“We thought it was a great idea (to) set up our voicemail also in Spanish,” she said.

Halpern praises Lucas’ ability to speak Spanish and connect with constituents in that way.

“Now, he has Aly Hernandez and myself and we’re, like, the to-go translators,” she said.

When Lucas became mayor, Halpern’s position changed to office manager.

“I make sure that the office runs in a very efficient manner and that all the staff members feel very comfortable working in their new position in a city hall setting,” she said of the work she does.

Halpern also has helped the mayor’s new staff members with adjusting to working at City Hall, she said.

“Lotti is the longest-serving member of my team, and I appreciate her years of service on behalf of Kansas Citians,” said Lucas. “I’m grateful for her hard work — especially during this public health crisis.”

Halpern is an avid arts enthusiast. So much so, in fact, that she started the Kansas City Chalk & Walk Festival in 2008. She also has advocated for more Hispanic representation on boards.

Still, the most rewarding part of Halpern’s job is supporting Mayor Lucas in his work for the city.

“The most rewarding part is making sure that our constituents and visitors are taken care of properly; same with the mayor and his staff members,” she said.

Halpern, una cara amiga que conecta la oficina del alcalde con constituyentes hispanos

Carlota Halpern ha sido parte del equipo del alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, desde su época como concejal.

Halpern dejó tal impresión que ahora es la gerente de la oficina de Lucas en la alcaldía. Responde llamadas y recibe a los visitantes. También es un miembro clave en la conexión de la comunidad hispana en Kansas City con la oficina del alcalde.

“Carlota es la primera persona con la que muchos de los miembros de nuestra comunidad interactúan en nuestra oficina o por teléfono, y todos los que hablan con ella rápidamente aprecian su humor y compasión”, dijo el alcalde Lucas.

Conocida cariñosamente como “Lotti”, Halpern emigró a Estados Unidos en 1966, cuando tenía 13 años, de Argentina. Fue a la Universidad de Missouri-Kansas City y se graduó en 1977 con un título en literatura española.

Halpern se convirtió en ciudadana estadounidense en 1975. Su trabajo en el Ayuntamiento comenzó en 2012, trabajando a tiempo parcial en la oficina del Ayuntamiento. Unos años más tarde, se convirtió en la asistente del entonces concejal Lucas.

“Encajamos muy bien”, dijo. “Le hice saber que deberíamos atender las llamadas de los constituyentes hispanos en español también cuando sea necesario”.

En ese entonces, Halpern era la única asistente de habla hispana en el Concejo.

“Pensamos que era una gran idea (configurar) nuestro correo de voz también en español”, dijo.

Halpern elogia la capacidad de Lucas para hablar español y conectarse con los constituyentes de esa manera.

“Ahora, él nos tiene a Aly Hernández y a mí y somos, como, los traductores de facto”, dijo.

Cuando Lucas se convirtió en alcalde, el puesto de Halpern cambió a gerente de oficina.

“Me aseguro de que la oficina funcione de manera muy eficiente y que todos los miembros del personal se sientan muy cómodos trabajando en su nuevo puesto en un entorno de ayuntamiento”, dijo sobre el trabajo que hace.

Halpern también ha ayudado a los nuevos miembros del personal del alcalde a adaptarse al trabajo en el Ayuntamiento, dijo.

“Lotti es el miembro con más años de servicio de mi equipo, y aprecio sus años de servicio en nombre de los ciudadanos de Kansas”, dijo Lucas. “Estoy agradecido por su arduo trabajo, especialmente durante esta crisis de salud pública”.

Halpern es una ávida entusiasta de las artes. Tanto es así que, de hecho, ella comenzó el Festival de Chalk & Walk de Kansas City en 2008. También ha abogado por una mayor representación hispana en las juntas.

Aún así, la parte más gratificante del trabajo de Halpern es apoyar al alcalde Lucas en su trabajo para la ciudad.

“La parte más gratificante es asegurarnos de que nuestros electores y visitantes sean atendidos adecuadamente; lo mismo con el alcalde y los miembros de su personal”, dijo.