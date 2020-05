Hablando con Jessica Piedra: File Now Before It’s Too Late!

Immigration laws and policies have gotten tougher over the last few years. New threats are on the horizon. We have seen program cancellations, bans on visas, and threats of fee increases. File your immigration paperwork now!

The Supreme Court will decide the fate of the DACA program soon. We expect their decision on whether the president can cancel it by the end of June. It is possible they will say that no more applications can be filed. If your DACA work permit expires between now and the end of 2021, you should renew now before it is too late!

Recently, President Trump announced a ban on new permanent residents coming to the US from abroad for 60 days. It does not apply to spouses and minor children of US Citizens. We do not know if this ban will be extended or expanded to non-immigrant visas. Act now to avoid future bans.

This week, there is news about USCIS running out of money. There is a proposal to add a 10% fee to all applications by the end of the summer. This is in addition to President Trump’s plan to double the cost of many applications.

There are still many opportunities to move forward with your immigration case! Get started now before things get worse. The immigration offices are still receiving applications even if they are closed to the public. Our office is still working hard for you during this difficult time. Call us at 816-895-6363 or reach out via Facebook – www.facebook.com/jpiedralaw to start your case!

_____________________________________________________________________________

¡Aplica ahora antes de que sea demasiado tarde!

Las leyes y políticas de inmigración se han endurecido en los últimos años. Nuevas amenazas están en el horizonte. Hemos visto cancelaciones de programas, prohibiciones de visas y amenazas de aumentos de tarifas. ¡Presente su documentación de inmigración ahora!

La Corte Suprema decidirá el destino del programa DACA pronto. Esperamos su decisión sobre si el Presidente puede cancelarlo a fines de junio. Es posible que digan que no se pueden presentar más solicitudes. Si su permiso de trabajo DACA expira entre ahora y el final de 2021, debe renovarlo ahora antes de que sea demasiado tarde.

Recientemente, el presidente Trump anunció una prohibición a los nuevos residentes permanentes que vienen a los EE.UU. desde el extranjero durante 60 días. No se aplica a cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses. No sabemos si esta prohibición se extenderá o ampliará a visas de no inmigrantes. Actúa ahora para evitar futuras prohibiciones.

Esta semana, hay noticias sobre que USCIS se está quedando sin dinero. Existe una propuesta para agregar una tarifa del 10% a todas las solicitudes para fines del verano. Esto se suma al plan del presidente Trump de duplicar el costo de muchas aplicaciones.

¡Todavía hay muchas oportunidades para avanzar con su caso de inmigración! Comience ahora antes de que las cosas empeoren. Las oficinas de inmigración aún están recibiendo solicitudes, incluso si están cerradas al público. Nuestra oficina sigue trabajando duro para usted durante este momento difícil. ¡Llámenos al 816-895-6363 o comuníquese a través de Facebook – www.facebook.com/jpiedralaw para comenzar su caso!