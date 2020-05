Virus & violence straining systems

The U.S. has passed a grim milestone – 100,000 Covid-19 deaths – too many to bury individually in some places. As of Tuesday, there were 1.7 million Americans infected with the coronavirus and 5.4 million worldwide. In hospitals around the globe, people affected by the pandemic are struggling to defeat the invisible enemy and live.

At the same time, people here on our streets are gratuitously killing each other. As of May 26, Kansas City had recorded 66 homicides – 12 more than last year at the same time. On May 21, the city saw 12 non-fatal shootings in a 24-hour period. One of the injured was an innocent bystander in a wheelchair.

On May 18, local media outlets reported “more deaths from homicide than Covid-19.” Despite an initial drop in crime, since mid-March when the stay-at-home orders went into effect, more than two dozen people have been murdered, the mayor told reporters, while only 18 have died of the coronavirus.

City leaders, healthcare workers, emergency responders and police are pleading with people to stop the violence. Treating crime victims diverts critical resources, healthcare workers and hospital beds from Covid-19 patients. It’s costing lives. Coping simultaneously with two catastrophic public health crises — the coronavirus and gun violence — is overwhelming the system, warn those on the pandemic’s front lines and local officials across the country.

This spring in New York City, once the nation’s epicenter of the coronavirus pandemic, a nurse wearing a face shield appeared on national network newscasts. She stood outside the hospital where she worked to plead with people: Stop shooting each other. We need the beds for our Covid-19 patients, she sobbed. At the time, hospital officials were grappling with ethical protocols for rationing scarce equipment, space and supplies.

While thoughtless, selfish, reckless people are fighting each other, clogging the healthcare and first response systems, medical providers valiantly fight an invisible enemy – the novel coronavirus. There’s no system for tallying how many of them are among the world’s 348,000-plus pandemic deaths, according to the Centers for Disease Control and Prevention. Whatever their numbers, those on the frontlines gave their lives trying to save others.

“They are the national heroes now caring for others with this disease at a time of great uncertainty,” says the CDC.

Those lionhearted exemplars of our noblest ideals of valor, generosity, grace and selflessness appreciate the value of life, of each life. We see it. Why don’t the people injuring one another? And what can and should the rest of us do about it?

_____________________________________________________________________________

El virus y la violencia abruman sistemas

Estados Unidos ha superado un hito sombrío: 100,000 muertes por COVID-19, demasiadas para enterrarlas individualmente en algunos lugares. Hasta el martes, había 1.7 millones de estadounidenses infectados con el coronavirus y 5.4 millones en todo el mundo. En los hospitales de todo el mundo, las personas afectadas por la pandemia están luchando para derrotar al enemigo invisible y vivir.

Al mismo tiempo, las personas aquí en nuestras calles se matan entre sí gratuitamente. Hasta el 26 de mayo, Kansas City había registrado 66 homicidios, 12 más que el año pasado durante el mismo tiempo. El 21 de mayo, la ciudad vio 12 tiroteos no fatales en un período de 24 horas. Uno de los heridos era un espectador inocente en silla de ruedas.

El 18 de mayo, medios locales reportaron “más muertes por homicidio que por COVID-19”. A pesar de una caída inicial en el crimen, desde mediados de marzo, cuando entraron en vigencia las órdenes de quedarse en casa, más de dos docenas de personas han sido asesinadas, dijo el alcalde a los periodistas, mientras que sólo 18 murieron por el coronavirus.

Los líderes de la ciudad, trabajadores de la salud, servicios de emergencia y la policía están suplicando a las personas que detengan la violencia. El tratamiento de víctimas de delitos desvía recursos críticos, trabajadores de la salud y camas de hospital de pacientes con COVID-19. Está costando vidas. Hacer frente simultáneamente a dos crisis catastróficas de salud pública, el coronavirus y la violencia armada, está abrumando el sistema, advierten los que están en el frente de la pandemia y los funcionarios locales en todo el país.

Esta primavera en la ciudad de Nueva York, que en algún momento fue el epicentro de la pandemia de coronavirus del país, una enfermera con un protector facial apareció en los noticieros de la red nacional. Se paró frente al hospital donde trabajaba para suplicar a la gente: dejaran de dispararse. Necesitamos las camas para nuestros pacientes de COVID-19, sollozó. En ese momento, los funcionarios del hospital estaban lidiando con protocolos éticos para racionar equipos, espacio y suministros escasos.

Mientras que las personas irreflexivas, egoístas e imprudentes luchan entre sí, obstruyendo los sistemas de atención médica y de primera respuesta, los proveedores médicos luchan valientemente contra un enemigo invisible: el nuevo coronavirus. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, no existe un sistema para calcular cuántos de ellos se encuentran entre las más de 348,000 muertes por pandemia del mundo. Cualesquiera que sean sus números, aquellos en la primera línea dieron sus vidas tratando de salvar a otros.

“Son los héroes nacionales que ahora cuidan a otros con esta enfermedad en un momento de gran incertidumbre”, dice el CDC.

Esos ejemplares de corazón de león de nuestros más nobles ideales de valor, generosidad, gracia y desinterés aprecian el valor de la vida, de cada vida. Nosotros lo vemos. ¿Por qué no lo ven las personas que se lastiman entre sí? ¿Y qué podemos y debemos hacer los demás al respecto?