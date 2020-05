Wyandotte County Adopts the Kansas Ad Astra Phase 2 Re-Opening Plan

As of Friday, May 22, Wyandotte County is following Governor Kelly’s Phase 2 re-opening plan, which is part of her statewide re-opening plan.

“The local data supports further re-opening of our community, and the Governor’s Phase 2 plan strikes the appropriate balance between public health and economic activity at this time,” said Dr. Allen Greiner, Chief Medical Officer with the Unified Government.

In listening to feedback, the Unified Government realized that residents and businesses faced a confusing mix of state and local re-opening guidelines. UG officials decided it would be easier for people and businesses to comply by adopting the state’s Phase 2 plan, which you can view or download at covid.ks.gov.

Guidance from the Kansas Phase 2 plan includes:

*Individuals are encouraged to wear masks in public settings.

*When in public, people should maintain at least six feet of distance between themselves and others (not including people who reside together).

*Businesses can open if they can maintain at least six feet of distance between consumers.

*Casinos (non-tribal) may re-open if they comply with uniform guidelines approved by the Kansas Department of Health and Environment.

*Most activities and venues may re-open as long as they can maintain at least six feet of distance between individuals or groups.

Exceptions to the activities and venues re-opening are:

*Outdoor and indoor entertainment venues with a capacity of 2,000 or more people

*Fairs, festivals, carnivals, and parades

*Summer camps

*Public swimming pools

*Bars and nightclubs excluding already operating curbside and carryout services

Public buildings in Wyandotte County re-opened on Tuesday, May 26 by appointment only, with certain restrictions. Visitors will have their temperatures taken before being admitted and are required to wear masks. Residents or businesses with questions about doing business with a particular department should visit wycokck.org. Call 3-1-1 or visit at covid.ks.gov/ad-astra-a-plan-to-reopen-kansas if you have questions about Phase 2. To learn more about the County’s COVID-19 response, visit wycokck.org/COVID-19.

___________________________________________________________________

Condado de Wyandotte adopta la Fase 2 del plan de reapertura Ad Astra de Kansas

Desde el viernes 22 de mayo, el condado de Wyandotte sigue la fase 2 del plan de reapertura de la gobernadora Kelly, que es parte de su plan de reapertura en todo el estado.

“Los datos locales apoyan la reapertura de nuestra comunidad y el plan de Fase 2 de la gobernadora logra el equilibrio apropiado entre la salud pública y la actividad económica en este momento”, dijo el Dr. Allen Greiner, director médico del gobierno unificado.

Al escuchar los comentarios, el Gobierno Unificado se dio cuenta de que los residentes y las empresas enfrentaban una mezcla confusa de pautas de reapertura estatales y locales. Los funcionarios de UG decidieron que sería más fácil para las personas y las empresas cumplir con la adopción del plan de Fase 2 del estado, que puede ver o descargar en covid.ks.gov.

La orientación del plan de la Fase 2 de Kansas incluye:

*Se alienta a las personas a usar máscaras en lugares públicos.

*En público, las personas deben mantener al menos seis pies de distancia entre ellas y los demás (sin incluir a las personas que residen juntas).

*Los negocios pueden abrir si pueden mantener al menos seis pies de distancia entre los consumidores.

*Los casinos (no tribales) pueden volver a abrirse si cumplen con las pautas uniformes aprobadas por el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas.

*La mayoría de las actividades y lugares pueden reabrirse siempre que puedan mantener al menos seis pies de distancia entre individuos o grupos.

Las excepciones a la reapertura de actividades y lugares son:

*Lugares de entretenimiento al aire libre y bajo techo con una capacidad de 2,000 o más personas.

*Ferias, festivales, carnavales y desfiles.

*Campamentos de verano

*Piscinas públicas

*Bares y clubes nocturnos, excluyendo los servicios que ya están ofreciendo para llevar.

Los edificios públicos en el condado de Wyandotte se reabrieron el martes 26 de mayo solo con cita previa, con ciertas restricciones. A los visitantes se les tomará la temperatura antes de ser admitidos y deberán usar máscaras. Los residentes o empresas que tengan preguntas sobre cómo hacer negocios con un departamento en particular deben visitar wycokck.org. Llame al 3-1-1 o visite covid.ks.gov/ad-astra-a-plan-to-reopen-kansas si tiene preguntas sobre la Fase 2. Para obtener más información sobre la respuesta COVID-19 del Condado, visite wycokck. org / COVID-19.