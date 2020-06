Reopening phase guidelines in Kansas and Missouri vary

By Roberta Pardo

As the nation continues to lift coronavirus pandemic-related restrictions, many people on both sides of the state line in the Kansas City area remain confused about what is open and what is not.

Reopening plans have largely been left to the discretion of each county or municipality.

In Kansas, Gov. Laura Kelly’s Ad Astra Reopening Plan turned into a guidance document, allowing counties to adopt their own regulations to mitigate the virus spread.

Wyandotte County has decided to follow the state’s Phase 2 guidance until June 8. Under the Phase 2 guidelines, there are no mass gatherings of more than 15 people. Businesses can reopen if they maintain at least 6 feet of distance between customers and follow proper cleaning and public health practices. Restaurants can reopen if they can keep individual customers or groups of seated customers separated by at least 6 feet, among other guidelines. Prohibited activities during this phase include fairs and festivals, summer camps and public swimming pools.

Johnson County has voted to support the state’s Phase 3 plan through June 11. Under Phase 3, bars, businesses, entertainment venues and churches in the county may reopen at full capacity if they wish. Other elements include limiting mass gatherings to no more than 45 people, although churches are exempt; requiring physical distancing of at least 6 feet between tables at restaurants; urging companies to keep allowing employees to work from home, if possible; and having workers physically distanced. Swimming pools may open under this guidance; however, Overland Park, Prairie Village and Roeland Park have decided not to open their public pools this summer.

In Missouri, Kansas City has ordered that businesses can open at up to 50% of their capacity, provided physical distancing is maintained. Mayor Quinton Lucas said businesses should not force employees to come to work if they have compromised immune systems, are caring for someone infected with the coronavirus or have lost childcare due to the pandemic.

In other parts of Jackson County, restrictions eased on Monday (June 1), with restaurants, gyms, barber shops and libraries allowed to open at up to 50% of their capacity and pools allowed to open with some restrictions.

Pautas de la fase de reapertura en Kansas y Missouri difieren

A medida que el país continúa levantando las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus, muchas personas a ambos lados de la línea estatal en el área de Kansas City siguen confundidas acerca de lo que está abierto y lo que no.

Los planes de reapertura se han dejado en gran medida a discreción de cada condado o municipio.

En Kansas, el Plan de Reapertura Ad Astra de la Gobernadora Laura Kelly se convirtió en un documento de orientación, permitiendo a los condados adoptar sus propias regulaciones para mitigar la propagación del virus.

El condado de Wyandotte ha decidido seguir la guía de la Fase 2 del estado hasta el 8 de junio. Según las pautas de la Fase 2, no hay reuniones masivas de más de 15 personas. Las empresas pueden reabrir si mantienen al menos 6 pies de distancia entre los clientes y siguen las prácticas adecuadas de limpieza y salud pública. Los restaurantes pueden volver a abrir si pueden mantener a los clientes individuales o grupos de clientes sentados separados por al menos 6 pies, entre otras pautas. Las actividades prohibidas durante esta fase incluyen ferias y festivales, campamentos de verano y piscinas públicas.

El condado de Johnson votó para apoyar el plan de la Fase 3 del estado hasta el 11 de junio. En la Fase 3, los bares, negocios, lugares de entretenimiento e iglesias en el condado pueden reabrir a plena capacidad si lo desean. Otros elementos incluyen limitar las reuniones masivas a no más de 45 personas, aunque las iglesias están exentas; requerir distanciamiento físico de al menos 6 pies entre mesas en restaurantes; instar a las empresas a seguir permitiendo que los empleados trabajen desde casa, si es posible; y tener trabajadores físicamente distanciados. Las piscinas pueden abrirse bajo esta guía; sin embargo, Overland Park, Prairie Village y Roeland Park han decidido no abrir sus piscinas públicas este verano.

En Missouri, Kansas City ha ordenado que las empresas puedan abrir hasta el 50% de su capacidad, siempre que se mantenga el distanciamiento físico. El alcalde Quinton Lucas dijo que las empresas no deberían obligar a los empleados a ir a trabajar si han comprometido el sistema inmunológico, están cuidando a alguien infectado con el coronavirus o han perdido cuidado infantil debido a la pandemia.

En otras partes del condado de Jackson, las restricciones disminuyeron el lunes (1 de junio), con restaurantes, gimnasios, peluquerías y bibliotecas con capacidad para abrir hasta el 50% de su capacidad y piscinas con algunas restricciones.