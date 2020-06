Wyandotte County Moving into Phase 3 of Re-Opening Plan

Unified Government officials announced that as of Monday, June 8 at 12:01 a.m., the County is now in Phase 3 of the Ad Astra Re-Opening Plan.

Guidance from the Phase 3 Plan includes:

*For employers, the level of on-site staffing is unrestricted, but social distancing is encouraged where possible.

*Businesses must maintain at least six feet between consumers (individuals or groups).

*Swimming pools are allowed to open, with social distancing and no more than 45 people at one time. However, the Parks & Recreation Parkwood pool and spray park facilities will remain closed.

*No visitations will be permitted at long-term care facilities.

*Summer camps, fairs, festivals and outdoor venues may re-open if they can maintain at least six feet of distance between individuals or groups, beyond 45 individuals and at 50% or less of fire marshal approved capacity.

Exceptions to the activities and venues re-opening are:

*All education, activities, venues, and establishments may operate pursuant to mass gathering guidelines.

Health Department officials warn that COVID-19 remains a threat. Residents should continue to practice social distancing, use excellent hygiene and wear masks when in public. Those over 60 years old, or who have underlying medical conditions should continue to avoid close contact with others and avoiding large gatherings.

Each phase of the Ad Astra plan will be in place for at least 14 days, which is the incubation period for COVID-19. Therefore, the earliest we would move out of Phase 3 would be June 22. However, Dr. Greiner noted that there is a strong possibility that the County could remain in Phase 3 beyond that date.

“If in seven to 10 days we’re still not seeing dramatic drops, or if we’re seeing slight upticks in the spread of the virus, that might extend how long we remain in Phase 3,” he explained.

For more details on Wyandotte County’s Phase 3 Re-Opening Plan, visit wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1.

___________________________________________________________

Condado de Wyandotte entra a la Fase 3 del plan de reapertura

Funcionarios del Gobierno Unificado anunciaron que a partir del lunes, 8 de junio a las 12:01 a.m., el condado entró a la Fase 3 del plan de reapertura Ad Astra.

Las pautas de la Fase 3 incluyen:

*Para los empleadores, el nivel de personal en el sitio no tiene restricciones, pero se fomenta el distanciamiento social siempre que sea posible.

*Las empresas deben mantener al menos seis pies de distancia entre los clientes (individuos o grupos).

*Las piscinas podrán abrir, con distanciamiento social y no más de 45 personas a la vez. Sin embargo, la piscina de Park & Recreation Parkwood y las instalaciones del parque de aspersión permanecerán cerradas.

*No se permitirán visitas en centros de atención a largo plazo.

*Los campamentos de verano, ferias, festivales y lugares al aire libre pueden volver a abrir si pueden mantener al menos seis pies de distancia entre individuos o grupos, más allá de 45 individuos y al 50% o menos de la capacidad aprobada por el jefe de bomberos.

Las excepciones a la reapertura de actividades y lugares son:

*Toda educación, actividades, lugares y establecimientos pueden operar con conformidad con las pautas de recolección masiva.

Los oficiales del Departamento de Salud advierten que el COVID-19 sigue siendo una amenaza. Los residentes deben continuar practicando el distanciamiento social, usar una higiene excelente y usar tapabocas cuando estén en público. Las personas mayores de 60 años o que tienen afecciones médicas subyacentes deben seguir evitando el contacto cercano con otras personas y evitando reuniones grandes.

Cada fase del plan Ad Astra estará vigente durante al menos 14 días, que es el período de incubación de COVID-19. Por lo tanto, lo más pronto que saldríamos de la Fase 3 sería el 22 de junio. Sin embargo, el Dr. Greiner señaló que existe una gran posibilidad de que el condado pueda permanecer en la Fase 3 más allá de esa fecha.

“Si dentro de siete a 10 días todavía no vemos bajas dramáticas, o si estamos viendo ligeros aumentos en la propagación del virus, eso podría extender el tiempo que permanecemos en la Fase 3”, explicó.

Para más detalles sobre el Plan de Reapertura de Fase 3 del Condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.