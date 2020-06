Hundreds protest against ICE in LA

By Roberta Pardo and photo cortesy by Erwin Recinos

Several hundred people marched Sunday (June 14) in Los Angeles, going from Boyle Heights to City Hall, to call for the end of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents holding children in cages.

The event — named “Free our kids in cages” — was aimed at bringing attention to federal immigration policies that led to migrant children being detained at the U.S.-Mexico border and other centers across the country.

In the spring of 2018, immigration officials separated more than 2,800 families as part of the Trump administration’s “zero tolerance” policy to criminally prosecute parents who had illegally crossed the border. By the end of that year, children stayed in custody an average of nearly 100 days, compared to a previously yearly average of between 30 and 40 days.

In June 2018, Trump signed an executive order addressing family separation at the border, but it kept the criminal prosecution of illegal entry into the United States.

An event flyer said it was “also to end all racism/injustice to all minorities.” Some supporters said they hoped to use the momentum of Black Lives Matter protesting to unify against ICE. However, this was a separate protest from a large gathering in Hollywood calling for justice for Black LGBTQ+ people.

____________________________________________________________________

Cientos protestan contra ICE en Los Ángeles

Cientos de personas marcharon el domingo (14 de junio) en Los Ángeles, desde Boyle Heights hasta el Ayuntamiento, para pedir el fin retener a los niños en jaulas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reteniendo a los niños en jaulas.

El evento, llamado “Liberemos a nuestros hijos en jaulas”, tenía como objetivo llamar la atención sobre las políticas federales de inmigración que llevaron a la detención de niños migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México y otros centros en todo el país.

En la primavera de 2018, los funcionarios de inmigración separaron a más de 2,800 familias como parte de la política de “tolerancia cero” de la administración de Trump para enjuiciar penalmente a los padres que habían cruzado ilegalmente la frontera. A finales de ese año, los niños permanecieron bajo custodia un promedio de casi 100 días, en comparación con un promedio anual anterior de entre 30 y 40 días.

En junio de 2018, Trump firmó una orden ejecutiva que abordaba la separación familiar en la frontera, pero mantuvo el enjuiciamiento penal de entrada ilegal en los Estados Unidos.

Un volante del evento dijo que era “también para poner fin a todo racismo y/o injusticia hacia todas las minorías”. Algunos partidarios dijeron que esperaban aprovechar el impulso de Black Lives Matter para protestar y unirse contra ICE. Sin embargo, esta fue una protesta separada de una gran marcha en Hollywood pidiendo justicia para las personas LGBTQ y afroamericanas.