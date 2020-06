DACA safe for now but fight continues

By Angie Baldelomar

On June 18, the U.S. Supreme Court ruled against President Trump over his attempt to end the Obama-era immigration program known as Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

However, supporters warn that, though the program is safe for now, the decision suggests Trump can terminate the program through a more lawful path. In its statement after the decision, the Kansas chapter of the American Civil Liberties Union said the victory is temporary.

“The majority opinion, written by Chief Justice John Roberts, made it clear that the Trump administration, through the Department of Homeland Security, has the authority to rescind DACA with solid justification,” the statement read. “The problem here was that the way his administration went about trying to end the program was ‘arbitrary and capricious,’ and therefore violated administrative law.”

The Trump administration has already announced it still seeks “to end an unlawful program,” as acting Homeland Security Secretary Chad Wolf put it Sunday (June 21).

Latinos of Tomorrow is hosting a DACA update with Jessica Piedra, a Kansas City area immigration attorney, at noon Saturday (June 27) via Zoom. To register, visit https://tinyurl.com/daca-event-register.

Decisión de la Corte Suprema sobre DACA es primer paso, pero la lucha aún no termina

El 18 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra del presidente Trump por su intento de terminar con el programa de inmigración de la era Obama conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, los partidarios advierten que, aunque el programa es seguro por ahora, la decisión sugiere que Trump puede terminar el programa a través de un camino más legal. En su declaración después de la decisión, el capítulo de Kansas de la American Civil Liberties Union dijo que la victoria es temporal.

“La opinión mayoritaria, escrita por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dejó en claro que la administración de Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, tiene la autoridad de rescindir DACA con una justificación sólida”, se lee en el comunicado. “El problema aquí fue que la forma en que su administración trató de terminar el programa fue ‘arbitraria y caprichosa’ y, por lo tanto, violó la ley administrativa”.

El gobierno de Trump ya ha anunciado que todavía busca “poner fin a un programa ilegal”, como lo expresó el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, el domingo (21 de junio).

A nivel local, Latinos of Tomorrow está organizando una actualización de DACA con Jessica Piedra, una abogada de inmigración del área de Kansas City, al mediodía del sábado (27 de junio) a través de Zoom. Para registrarse, visite https://tinyurl.com/daca-event-register.