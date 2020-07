WyCo appoints new health director

By Angie Baldelomar

The Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas, Public Health Department (UGPHD) has a new director.

Juliann Van Liew has assumed her new role as director after working for two years managing the Planning and Operation Division. Assuming leadership of a health department under normal circumstances is challenging, but this challenge increases when the transition happens in the middle of a pandemic.

“We’re trying to start to get back to some of that work while also maintaining our COVID testing and contact tracing, so it’s stretching our staff quite a bit,” Van Liew said.

Van Liew is hopeful that money from the Coronavirus, Aid, Relief and Economic Security Act that the department should receive soon will help continue with operations.

Wyandotte County is in Phase 3 of the reopening plan until “at least” July 6. Van Liew said that could be extended if the number of cases continue increasing. One of the changes to this phase, she announced, is that the county is allowing long-term care facilities to have visitors.

“Now, we (have) changed that and those facilities can work with our health department to put a plan in place to allow visitors – and then, once they get that approved by the health department, they can begin allowing (visitors),” she said.

Van Liew completed her undergraduate degree at Drake University with degrees in international relations and political science. She received her master’s degree in public health from the University of Minnesota School of Public Health.

“With Van Liew’s efforts, the Unified Government Public Health Department has worked to meet the public health demands of the 21st century by prioritizing quality improvement, performance management, workforce development and accreditation through the Public Health Accreditation Board,” a press release stated about her appointment.

In other department news, the UGPHD recently released guidelines for schools for reopening in the fall for the 2020-21 school year. The guidelines are broken down depending on the reopening phases.

“Most of the other areas in the metro haven’t put anything out yet, and we feel good about ours because it was such an iterative process where the educators, the school administrators themselves got together and drafted documents with our health officers and made edits together,” Van Liew said.

Van Liew encourages residents to reach out to the department if they have any questions by emailing wypublichealth@wycokck.org.

____________________________________________________________________________________

WyCo nombra nueva directora de salud

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte/Kansas City, Kansas (UGPHD, por sus siglas en inglés), tiene un nuevo director.

Juliann Van Liew asumió su nuevo cargo como directora después de trabajar durante dos años administrando la División de Planificación y Operación. Asumir el liderazgo de un departamento de salud en circunstancias normales es un desafío, pero este desafío aumenta cuando la transición ocurre en medio de una pandemia.

“Estamos tratando de comenzar a retomar parte de ese trabajo y al mismo tiempo mantener nuestras pruebas de COVID y el rastreo de contactos, por lo que está estirando un poco a nuestro personal”, dijo Van Liew.

Van Liew espera que el dinero que recibiran del Coronavirus (Ayuda, Socorro y Seguridad Económica) que el departamento recibirá pronto ayude a continuar con las operaciones.

El Condado de Wyandotte está en la Fase 3 del plan de reapertura hasta “al menos” el 6 de julio. Van Liew dijo que podría extenderse si el número de casos continúa aumentando. Anunció que uno de los cambios en esta fase es que el condado está permitiendo que las instalaciones de atención a largo plazo tengan visitas.

“Ahora (hemos) cambiado eso y esas instalaciones pueden trabajar con nuestro departamento de salud para establecer un plan que permita a los visitantes, y luego, una vez que lo aprueben, pueden comenzar a permitir (visitantes)”, dijo.

Van Liew completó su licenciatura en la Universidad Drake con títulos en relaciones internacionales y ciencias políticas. Recibió su maestría en salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota.

“Con los esfuerzos de Van Liew, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado ha trabajado para satisfacer las demandas de salud pública del siglo XXI al priorizar la mejora de la calidad, la gestión del desempeño, el desarrollo de la fuerza laboral y la acreditación a través de la Junta de Acreditación de Salud Pública”, dijo un comunicado de prensa sobre su nombramiento.

En otras noticias, el UGPHD recientemente publicó pautas para que las escuelas reabran en otoño del año escolar 2020-21. Las pautas se desglosan según las fases de reapertura.

“La mayoría de las otras áreas en el metro aún no han publicado nada, y nos sentimos bien con la nuestra porque fue un proceso tan iterativo donde los educadores, los administradores de las escuelas se reunieron y redactaron documentos con nuestros oficiales de salud e hicieron modificaciones juntos”, dijo Van Liew.

Van Liew alienta a los residentes a comunicarse con el departamento si tienen alguna pregunta enviando un correo electrónico a wypublichealth@wycokck.org.