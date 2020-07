Three states add Kansas to COVID-19 quarantine list

By Angie Baldelomar

Three Eastern states have added Kansas to their COVID-19 quarantine lists.

This means that all Kansans visiting New York, New Jersey or Connecticut must quarantine upon arrival for 14 days. The quarantine applies to any person arriving from a state with a positive test rate higher than 10 per 100,000 residents over a seven-day rolling average or a state with a 10% or higher positivity rate over a seven-day rolling average.

According to officials, the rule applies to anyone who travels by any method of transportation. However, individuals traveling to New York, New Jersey or Connecticut from Kansas or other states on the list for business are exempt, officials said.

Kansas has seen its number of new coronavirus cases soar recently. Kansas Department of Health and Environment Secretary Dr. Lee Norman said on social media Tuesday (July 7) that the number of positive cases in Kansas is rapidly growing.

“Kansas is now, as of today, in the top 14 states for the most rapid COVID-19 spread and in the top 14 states for having the least restrictions on activities,” he wrote. “Do you think those two things are related? We were a shining example of success, only to squander it.”

Health experts in Kansas claim unnecessary mass gathering are to blame for the increase. People are too relaxed, gathering too often and not wearing masks, they claim.

_____________________________________________________________________________________

Tres estados agregan a Kansas a sus listas de cuarentena por COVID-19

Tres estados de la costa este han agregado a Kansas a sus listas de cuarentena por COVID-19.

Esto significa que todos los viajantes de Kansas que visiten Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut deben ponerse en cuarentena a su llegada durante 14 días. La cuarentena se aplica a cualquier persona que llegue de un estado con una tasa de prueba positiva superior a 10 por cada 100,000 residentes en un promedio móvil de siete días o un estado con una tasa de positividad del 10% o más en un promedio móvil de siete días.

Según los funcionarios, la regla se aplica a cualquier persona que viaje por cualquier medio de transporte. Sin embargo, las personas que viajan a Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut desde Kansas u otros estados en la lista por negocios están exentos, dijeron las autoridades.

Kansas ha visto crecer su número de nuevos casos de coronavirus recientemente. El Dr. Lee Norman, secretario del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, dijo en las redes sociales el martes (7 de julio) que el número de casos positivos en Kansas está creciendo rápidamente.

“Kansas está ahora, a partir de hoy, en los 14 estados principales por la propagación más rápida de COVID-19 y en los 14 estados principales por tener las menores restricciones en las actividades”, escribió. “¿Crees que esas dos cosas están relacionadas? Fuimos un brillante ejemplo de éxito, sólo para malgastarlo”.

Los expertos en salud en Kansas afirman que las reuniones masivas innecesarias son responsables del aumento. Afirman que la gente está demasiado relajada, se reúne con demasiada frecuencia y no usa tapabocas.