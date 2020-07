Gov. Parson Announces $50 Million in New Grant Programs for Missouri Businesses

Missouri Gov. Mike Parson announced $50 million in new grant programs for Missouri businesses.

“The COVID-19 crisis has severely impacted Missouri businesses,” Governor Parson said. “However, this challenge has not stopped them from stepping up and finding new ways to serve Missourians. These critical programs will help Missouri businesses continue their operations, cover costs for increased PPE production, and keep them safe and moving forward.”

“This virus isn’t going away, and we have to protect both the lives and the livelihoods of Missouri workers, families, and children,” Department of Economic Development Director Rob Dixon said. “Thanks to today’s action by the Governor, we are not only reinvesting in our economy but building up the success and safety of our state over the long term.”

$30 Million Small Business Grant Program

The Small Business Grant Program was developed to provide relief to small businesses and family-owned farms for reimbursement of business interruption costs due to the COVID-19 crisis.

This program is available to for-profit businesses and family-owned farms that employ 50 or fewer employees. Funds can be used to cover facility redesign and labor, air filtration systems, e-commerce website design, worker salaries during closure or reduced hours, and necessary costs to make the business more resilient as a result of COVID-19, among others.wwww

“We know that every segment of agriculture has felt the tremendous impact of COVID-19 and will for many years,” Missouri Department of Agriculture Director Chris Chinn said. “We have continuously worked with Governor Parson and colleagues across state government— including DED and the General Assembly – to provide support for the unmet needs of Missouri’s family-owned farms and ranches.”

$20 Million PPE Retooling Grant Program

The PPE Production Grant Program is designed to increase production of personal protective equipment (PPE) needed to help contain the spread of COVID-19. The new program will help companies produce PPE in Missouri as part of the state’s Show Me Strong Recovery Plan.

This program assists manufacturers by awarding grant funds to reimburse companies facing high PPE production costs. Eligible uses for awarded funds under the PPE Production Grant Program include purchasing equipment and retooling, upgrading, or expanding facilities to increase PPE production.

Funding for these programs comes from the CARES Act. The programs will be administered through the Department of Economic Development. Businesses interested in the programs can learn more and apply at showmestrong.mo.gov.

Gobernador Parson anuncia $50 millones en nuevos programas de subvenciones para negocios de Missouri

El gobernador Mike Parson anunció $50 millones en nuevos programas de subvenciones para empresas de Missouri.

“La crisis de COVID-19 ha afectado gravemente a las empresas de Missouri”, dijo Parson. “Sin embargo, este desafío no les ha impedido intensificar y encontrar nuevas formas de servir a los habitantes de Missouri. Estos programas críticos ayudarán a las empresas de Missouri a continuar sus operaciones, cubrir los costos para aumentar la producción de EPP y mantenerlos seguros y seguir adelante”.

“Este virus no va a desaparecer, y tenemos que proteger tanto las vidas como los medios de subsistencia de los trabajadores, familias y niños de Missouri”, dijo el director del Departamento de Desarrollo Económico, Rob Dixon. “Gracias a la acción de hoy del Gobernador, no solo estamos reinvirtiendo en nuestra economía, sino que estamos construyendo el éxito y la seguridad de nuestro estado a largo plazo”.

Programa de subvenciones para pequeñas empresas de $30 millones

El Programa de Subvenciones para Pequeñas Empresas se desarrolló para brindar ayuda a las pequeñas empresas y granjas familiares para el reembolso de los costos de interrupción de negocios debido a la crisis COVID-19.

Este programa está disponible para empresas con fines de lucro y granjas familiares que emplean a 50 empleados o menos. Los fondos se pueden utilizar para cubrir el rediseño de las instalaciones y la mano de obra, los sistemas de filtración de aire, el diseño de sitios web de comercio electrónico, los salarios de los trabajadores durante el cierre o las horas reducidas, y los costos necesarios para hacer que el negocio sea más resistente como resultado de COVID-19, entre otros.

“Sabemos que cada segmento de la agricultura ha sentido el tremendo impacto de COVID-19 y lo hará durante muchos años”, dijo el director del Departamento de Agricultura de Missouri, Chris Chinn. “Hemos trabajado continuamente con el gobernador Parson y sus colegas en todo el gobierno estatal, incluidos el DED y la Asamblea General, para brindar apoyo a las necesidades no cubiertas de las granjas y ranchos familiares de Missouri”.

Programa de subvención de reestructuración de EPP de $20 millones

El Programa de subvención de producción de EPP está diseñado para aumentar la producción de equipos de protección personal (EPP) necesarios para ayudar a contener la propagación de COVID-19. El nuevo programa ayudará a las empresas a producir EPP en Missouri como parte del plan de recuperación Show Me Strong del estado.

Este programa ayuda a los fabricantes mediante la concesión de fondos de subvenciones para reembolsar a las empresas que enfrentan altos costos de producción de EPP. Los usos elegibles para los fondos otorgados bajo el Programa de Subvención de Producción de EPP incluyen la compra de equipos y la remodelación, actualización o ampliación de instalaciones para aumentar la producción de PPE.

La financiación de estos programas proviene de la Ley CARES. Los programas serán administrados a través del Departamento de Desarrollo Económico. Las empresas interesadas en los programas pueden obtener más información y presentar su solicitud en showmestrong.mo.gov.