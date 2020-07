Trump plans executive order to benefit DACA recipients

By Chara

President Donald Trump has announced he will sign an executive order to benefit Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) recipients.

“We’re going to take care of DACA,” Trump said recently, as quoted by multiple media outlets.

Trump’s announcement came after he had tried to terminate the DACA program, which started during the President Obama administration. However, the Supreme Court recently ruled that the program could continue.

DACA recipients include more than 644,000 people from Mexico and Central America.

In other DACA-related news, Trump announced plans during an interview with Noticias Telemundo to sign an immigration bill and that DACA would be part of it.

“We’re working out the legal complexities right now, but I’m going to be signing a very major immigration bill as an executive order, which the Supreme Court now, because of the DACA decision, has given me the power to do,” Trump said, as quoted by National Public Radio and other media outlets.

To avoid confusion, White House spokesman Judd Deere issued a statement after Trump’s interview.

“The president has long said he is willing to work with Congress on a negotiated legislative solution to DACA, one that could include citizenship, along with strong border security and permanent merit-based reforms,” the statement read. “This does not include amnesty. Unfortunately, Democrats have continually refused these offers, as they are opposed to anything other than totally open borders.”

______________________________________________________________________________

Trump planea orden ejecutiva para beneficiar a los portadores de DACA

El presidente Donald Trump ha anunciado que firmará una orden ejecutiva para beneficiar a los portadores de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Nos encargaremos de DACA”, dijo Trump recientemente, según lo citado por varios medios de comunicación.

El anuncio de Trump se produjo después de haber tratado de terminar el programa DACA, que comenzó durante la administración del presidente Obama. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó recientemente que el programa podría continuar.

Los beneficiarios de DACA incluyen más de 644,000 personas de México y Centroamérica.

En otras noticias relacionadas con DACA, Trump anunció planes durante una entrevista con Noticias Telemundo para firmar un proyecto de ley de inmigración y que DACA sería parte de él.

“Estamos resolviendo las complejidades legales en este momento, pero voy a firmar un proyecto de ley de inmigración muy importante como una orden ejecutiva, que la Corte Suprema ahora, debido a la decisión de DACA, me ha dado el poder de hacer”, dijo Trump, según lo citado por National Public Radio y otros medios de comunicación.

Para evitar confusiones, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, emitió un comunicado después de la entrevista de Trump.

“El Presidente ha dicho durante mucho tiempo que está dispuesto a trabajar con el Congreso en una solución legislativa negociada para DACA, una que podría incluir la ciudadanía, junto con una fuerte seguridad fronteriza y reformas permanentes basadas en el mérito”, se lee en el comunicado. “Esto no incluye amnistía. Desafortunadamente, los demócratas han rechazado continuamente estas ofertas, ya que se oponen a cualquier otra cosa que no sea fronteras totalmente abiertas”.