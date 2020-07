More Latinos getting infected with COVID-19

By Angie Baldelomar

Official statistics show that Latinos are hospitalized and dying from the coronavirus (COVID-19) at four times the rates of whites, but even those high numbers may be seriously underestimated, according to a recent report by the Washington Post.

“Latinos are dying in this pandemic, and are likely being undercounted due to the different ways hospitals and government agencies collect health care data,” Andres Ramirez, a health care expert with the coalition Protect Our Care, told the Post.

The underestimation is attributed to gaps in the data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The gap comes from the CDC’s dependence on local agencies and how they collect data about every person who tests positive.

Still, case data from the CDC shows that Latinos, who make up 18% of the population, account for 17% of COVID-19 cases.

Among the reasons why Latinos and other communities of color are contracting the virus at higher rates than whites include higher rates of underlying health conditions, such as diabetes, asthma, hypertension and obesity; greater likelihood of being uninsured; greater likelihood of working in the service industries, like retail and food service; and greater likelihood of living in housing situations not suitable for maintaining social distancing or self-isolating, such as multigenerational families or low-income and public housing.

Juliann Van Liew, Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas, Public Health Department health director, recently spoke about this issue. Van Liew also discussed trying to raise awareness among the Latino community in Wyandotte County and other Kansas City areas communities.

“We’ve seen a serious uptick in cases among the Latinx population in the last few weeks,” she said during a recent interview with Dos Mundos.

In Wyandotte County, as of this writing, Hispanics made up about 38% (1,203 cases) of the 3,151 confirmed cases in the county.

“We’re concerned and we want to make sure that that community has all the information they need,” Van Liew said. “This is a safe space to come get tested if they’re experiencing any symptom at all or if they have been around anybody who has COVID.”

Van Liew’s office is working to keep spreading information out about preventive guidelines, such as wearing a mask, washing hands frequently and maintaining the 6-feet distancing.

“Those really simple behavior changes do more good than people can even realize, so we ask for the community’s help with that,” she said.

On June 18, Kansas Gov. Laura Kelly ordered a statewide mandate that requires people to wear face masks in public spaces, including public and private offices where more than one individual is congregating.

________________________________________________________________________

Más latinos se están contagiando de COVID-19

Estadísticas oficiales muestran que los latinos están siendo hospitalizados y mueren a causa del coronavirus (COVID-19) a cuatro veces la tasa de blancos, pero incluso esos altos números pueden estar seriamente subestimados, según un informe reciente del Washington Post.

“Los latinos están muriendo en esta pandemia y es probable que no se les cuente lo suficiente debido a las diferentes formas en que los hospitales y las agencias gubernamentales recopilan datos de atención médica”, dijo al Post Andrés Ramírez, un experto en atención médica de la coalición Protect Our Care.

La subestimación se atribuye a lagunas en los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esta laguna proviene de la dependencia del CDC de las agencias locales y de cómo recopilan datos sobre cada persona que da positivo.

Aún así, los datos de casos del CDC muestran que los latinos, que constituyen el 18% de la población, representan el 17% de los casos de COVID-19.

Entre las razones por las cuales los latinos y otras comunidades de color están contrayendo el virus a tasas más altas que los blancos, se incluyen tasas más altas de afecciones de salud preexistentes, como diabetes, asma, hipertensión y obesidad; mayor probabilidad de no estar asegurado; mayor probabilidad de trabajar en las industrias de servicios, como servicios minoristas y de alimentos; y una mayor probabilidad de vivir en situaciones de vivienda no adecuadas para mantener el distanciamiento social o el autoaislamiento, como las familias multigeneracionales o las viviendas públicas y de bajos ingresos.

Juliann Van Liew, directora de salud del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte/Kansas City, Kansas, recientemente habló sobre este tema. Van Liew también habló sobre tratar de crear conciencia entre la comunidad latina en el condado de Wyandotte y otras comunidades de las áreas de Kansas City.

“Hemos visto repunte grave en los casos entre la población latina en las últimas semanas”, dijo en una entrevista reciente con Dos Mundos.

En el condado de Wyandotte, al momento de escribir esto, los hispanos representaban alrededor del 38% (1,203 casos) de los 3,151 casos confirmados en el condado.

“Nos preocupa y queremos asegurarnos que la comunidad tenga toda la información que necesita”, dijo Van Liew. “Este es un espacio seguro para hacerse la prueba si están experimentando algún síntoma o si han estado cerca de alguien que tiene COVID”.

La oficina de Van Liew está trabajando para seguir difundiendo información sobre pautas preventivas, como usar una máscara, lavarse las manos con frecuencia y mantener el distanciamiento de 6 pies.

“Esos cambios de comportamiento realmente simples hacen más bien de lo que la gente puede darse cuenta, por lo que pedimos la ayuda de la comunidad con eso”, dijo.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, ordenó un mandato estatal que entró en vigencia el 3 de julio que requiere que las personas usen máscaras faciales en espacios públicos, incluidas las oficinas públicas y privadas donde se congrega más de una persona.