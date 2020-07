JCCC shares reopening plans for fall 2020

By Angie Baldelomar

Johnson County Community College (JCCC) is preparing for the 2020 fall semester.

When classes start on Aug. 24, 80% of the Overland Park, Kansas-based college’s classes will be online, either in the traditional form of online students are used to or an online hybrid that will have a virtual class time for students to attend, explained Melisa Jimenez, JCCC recruitment coordinator.

“Face-to-face is specifically (reserved) for our courses that require hands-on learning, (such as) our culinary program – or our welding program, where the student does need to have that hands-on learning,” Jimenez said. “Those are the small number of courses that we will have face-to-face.”

The college is on Step 3 of its Return to Campus Plan. This includes requiring face coverings on campus for staff and visitors. Most services are online, with limited in-person options for students and guests who need them.

“It’s very limited – and we follow social distancing and have appointments when offices can provide those so that students can come in,” Jimenez said.

To create that plan, JCCC created a task force that meets daily to discuss any updates on state and county guidelines, Jimenez said. As part of that plan, JCCC created a website, jccc.edu/covid19, where current and prospective students can find information about all the changes and news about the semester.

“That’s updated for students just to quickly access information regarding prospective and then current students,” she said.

Jimenez also said JCCC is offering scholarships related to COVID-19. For more information, visit jccc.edu/covid19.

____________________________________________________________________________

JCCC comparte planes de reapertura para el semestre de otoño

Johnson County Community College (JCCC) se está preparando para el semestre de otoño de 2020.

Cuando las clases comiencen el 24 de agosto, el 80% de las clases de la universidad con sede en Overland Park, Kansas estarán en línea, ya sea en la forma tradicional en línea que los estudiantes conocen o un híbrido en línea que tendrá un tiempo de clase virtual para que los estudiantes asistan, explicó Melisa Jiménez, coordinadora de reclutamiento de JCCC.

“Las clases presenciales están específicamente (reservadas) para nuestros clases que requieren aprendizaje práctico, (como) nuestro programa culinario, o nuestro programa de soldadura, donde el estudiante necesita tener ese aprendizaje práctico”, dijo Jiménez. “Esos son los pocos cursos que ofreceremos a nivel presencial”.

La universidad está en el Paso 3 de su Plan de Regreso al Campus. Esto incluye requerir máscaras faciales en el campus para el personal y los visitantes. La mayoría de los servicios son en línea, con opciones limitadas en persona para los estudiantes e invitados que los necesitan.

“Es muy limitado, y seguimos el distanciamiento social y tenemos citas cuando las oficinas pueden proporcionarlas para que los estudiantes puedan ingresar”, dijo Jiménez.

Para crear ese plan, JCCC creó un grupo de trabajo que se reúne diariamente para discutir cualquier actualización sobre las pautas estatales y del condado, dijo Jiménez. Como parte de ese plan, JCCC creó un sitio web, jccc.edu/covid19, donde los estudiantes actuales y futuros pueden encontrar información sobre todos los cambios y noticias sobre el semestre.

“Eso se actualiza para que los estudiantes accedan rápidamente a la información necesaria para futuros y actuales estudiantes”, dijo.

Jiménez también dijo que JCCC está ofreciendo becas relacionadas con COVID-19. Para obtener más información, visite jccc.edu/covid19.