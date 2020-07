Kansas Board of Education scrapes Gov. Kelly’s order to delay school start date

By Roberta Pardo

The Kansas State Board of Education has nixed Gov. Laura Kelly’s executive order that would push the start date of schools until after Labor Day.

With their 5-5 vote, the board of education’s decision means local schools districts will determine when they start classes this fall. Because there was no simple majority, the order did not pass.

“Our decisions must be informed by public health experts, not politics. This vote puts our students, faculty, their families and our economy at risk,” said Kelly in response to the board’s decision.

During a press conference on July 15, Kelly said the delay would allow districts to be better prepared and secure more personal protective equipment.

“The additional three weeks will provide schools time to get masks, thermometers, hand sanitizer and other necessary COVID-19 mitigation supplies,” Kelly said in the press conference. “I can’t in good conscience open schools when Kansas has numerous hot spots, where cases are at an all-time high and continuing to rapidly rise. We can’t risk the lives of our teachers, administrators, custodians, our students and their parents.”

The executive order would have delayed schools from beginning any student instruction prior to Sept. 8. It would have included athletics and all other extracurricular activities.

Now that the decision is in the hands of local school districts, several across the state have already released their plans. On Tuesday (July 21), the Kansas City, Kansas, school board voted to comply with Kelly’s executive order delaying the start of school until Sept. 9.

____________________________________________________________________________

Junta de Educación de Kansas rechaza orden de retrasar fecha del inicio de clases

La Junta de Educación del Estado de Kansas rechazó la orden ejecutiva de la gobernadora Laura Kelly que retrasaría la fecha de inicio de las escuelas hasta después del Día del Trabajo.

Con su voto de 5-5, la decisión de la junta de educación significa que los distritos escolares locales determinarán cuándo comenzarán las clases este otoño. Debido a que no había mayoría simple, la orden no se aprobó.

“Nuestras decisiones deben ser informadas por expertos en salud pública, no por la política. Este voto pone en riesgo a nuestros estudiantes, profesores, sus familias y nuestra economía”, dijo Kelly en respuesta al resultado de la votación.

Durante una conferencia de prensa el 15 de julio, Kelly dijo que la demora permitiría a los distritos estar mejor preparados y asegurar más equipos de protección personal.

“Las tres semanas adicionales brindarán tiempo a las escuelas para obtener máscaras, termómetros, desinfectante de manos y otros suministros de mitigación COVID-19 necesarios”, dijo Kelly en esa conferencia. “No puedo, en buena conciencia, abrir escuelas cuando Kansas tiene numerosos puntos críticos, donde los casos están en su punto más alto y continúan aumentando rápidamente. No podemos arriesgar la vida de nuestros maestros, administradores, custodios, nuestros estudiantes y sus padres”.

La orden ejecutiva habría retrasado a las escuelas a comenzar cualquier instrucción de los estudiantes antes del 8 de septiembre. Habría incluido atletismo y todas las demás actividades extracurriculares.

Ahora que la decisión está en manos de los distritos escolares locales, varios en todo el estado ya han publicado sus planes. El martes (21 de julio), la junta escolar de Kansas City, Kansas, votó para cumplir con la orden ejecutiva de Kelly de retrasar el inicio de clases hasta el 9 de septiembre.