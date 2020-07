Save the people’s post office

The 245-year-old U.S. Postal System (USPS) is the only mail service that delivers to every United States address. Last year, the self-financing independent federal agency delivered 143 billion pieces of mail to 160 million addresses, claims the USPS, which also boasts that “for much of rural America, we are often the only delivery option.”

Now more than ever, millions of Americans depend on the postal service for reliable, daily delivery of their medication and medical supplies, official government notices, online and phone orders of goods and supplies and more. But daily home delivery could be in jeopardy.

The USPS faces a possible $13 billion shortfall and could run out of money by September’s end. The Covid-19 pandemic has put the USPS in a double crisis, Mark Dimondstein, American Postal Workers Union (APWU) president told the Associated Press (AP).

U.S. Sen. Chuck Schumer and other lawmakers just back from summer recess plan to push for emergency federal aid for the cash-strapped agency. Without it, Schumer warned, post offices could close. Time’s critical; only six days remain until Congress again vacates Washington for the August recess.

The postal service is consistently the highest-rated federal agency, and Americans overwhelmingly support providing it federal aid. A Pew survey conducted March 24-29 found that the USPS is Americans’ favorite federal agency; 91% say it’s doing an “excellent” or “good” job. That’s reflected in the proportion of Americans who support federal aid for the postal service — 92%, Barron’s reported May 2.

There have been attempts to appropriate emergency funding. In May, the House passed the Heroes Act (H.R. 6800) that would’ve included $25 billion in relief to the USPS. The bill’s now in the Senate.

Maine’s U.S. Sen. Susan Collings on July 7 introduced the Postal Service Emergency Assistance Act (S. 4174) that would provide $25 billion for the agency. The emergency appropriations bill is now in committee.

Back in March, Congress passed the CARES Act (H.R. 748). The $2 trillion stimulus package included a $10 billion line of credit for the postal service. So far, the USPS hasn’t applied for the loan. It’s an insulting, meaningless gesture and not what’s needed, House Oversight and Reform Committee Chairman Gerry Connolly told reporters. The postal service doesn’t need more debt capacity; it needs debt forgiveness. The agency owes the Treasury Department $11 billion and had requested $75 billion from Congress to get through this latest shortfall.

Meanwhile, the new postmaster general is instituting cost-cutting policies that could delay mail deliveries by a day or more. On Sunday, the AP reported an internal USPS memo titled, “New PMG’s expectations and plan” that outlined changes intended to make “the USPS fundamentally solvent, which we are not at this time.” The plan abolishes overtime and multiple trips back to the postal distribution center by postal workers.

Democrats have accused President Trump, who opposed bailing out the beleaguered USPS, of wanting to shut it down. But Trump’s postal reform commission adamantly opposes privatization. Commissioners recommend a bailout to help the USPS deal with the 30% pandemic-related drop in letter volume, along with structural changes and financial reform. Had the USPS faced this crisis on more solid financial footing, it could’ve weathered the storm.

On April 24, President Trump tweeted, “I will never let our post office fail,” but he acknowledged the agency’s longtime mismanagement. As is well-known, the president often contradicts himself, but it’s reassuring that he’s seeking reelection, and many of his supporters are military veterans, seniors and rural residents who depend on the post office.

There are groups championing the USPS online and urging Americans to take action. They include the APWU (https://www.apwu.org/savepostoffice) and US Mail Not for Sale (https://usmailnotforsale.org/). To learn more about others, Google “save the post office.”

It’s up to us. The USPS is, after all, ours.

Salvemos la oficina de correos

El Sistema Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) de 245 años de antigüedad es el único servicio de correo que entrega a todas las direcciones de Estados Unidos. El año pasado, la agencia federal independiente autofinanciada entregó 143 mil millones de correos a 160 millones de direcciones, afirma el USPS, que también se jacta de que “para gran parte de la América rural, a menudo somos la única opción de entrega”.

Ahora más que nunca, millones de estadounidenses dependen del servicio postal para la entrega confiable y diaria de sus medicamentos y suministros médicos, avisos oficiales del gobierno, pedidos en línea y telefónicos de bienes y suministros, y más. Pero la entrega diaria a domicilio podría estar en peligro.

El USPS enfrenta un posible déficit de $13 mil millones y podría quedarse sin dinero para fines de septiembre. La pandemia de Covid-19 ha puesto al USPS en una doble crisis, dijo Mark Dimondstein, presidente de la Unión Postal de Trabajadores de Estados Unidos (APWU) a la Associated Press (AP).

El senador Chuck Schumer y otros legisladores que acaban de regresar del receso de verano planean presionar por ayuda federal de emergencia para la agencia con problemas de liquidez. Sin eso, advirtió Schumer, las oficinas de correos podrían cerrar. El tiempo es crítico. Sólo quedan seis días hasta que el Congreso vuelva a abandonar Washington para el receso de agosto.

El servicio postal es consistentemente la agencia federal mejor calificada, y los estadounidenses apoyan abrumadoramente proporcionarle ayuda federal. Una encuesta de Pew realizada del 24 al 29 de marzo encontró que el USPS es la agencia federal favorita de los estadounidenses; el 91% dice que está haciendo un trabajo “excelente” o “bueno”. Eso se refleja en la proporción de estadounidenses que apoyan la ayuda federal para el servicio postal: 92%, informó Barron’s el 2 de mayo.

Ha habido intentos de conseguir fondos de emergencia. En mayo, la Cámara aprobó la Ley de Héroes (H.R. 6800) que habría incluido $25 mil millones en ayuda para el USPS. El proyecto de ley ahora está en el Senado.

La senadora Susan Collins de Maine presentó el 7 de julio la Ley de Asistencia de Emergencia del Servicio Postal (S. 4174) que proporcionaría $25 mil millones para la agencia. El proyecto de ley de asignaciones de emergencia ahora está en comisión.

En marzo, el Congreso aprobó la Ley CARES (H.R.748). El paquete de estímulo de $2 mil millones incluía una línea de crédito de $10 mil millones para el servicio postal. Hasta ahora, el USPS no ha solicitado el préstamo. Es un gesto insultante y sin sentido y no lo que se necesita, dijo el presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Gerry Connolly, a los periodistas. El servicio postal no necesita más capacidad de endeudamiento; necesita perdón de deudas. La agencia le debe al Departamento del Tesoro $11 mil millones y había solicitado $75 mil millones al Congreso para superar este último déficit.

Mientras tanto, el nuevo director general de correos está instituyendo políticas de reducción de costos que podrían retrasar las entregas de correo por un día o más. El domingo, la AP reportó un memorando interno de USPS titulado “Nuevas expectativas y plan de PMG” que describía los cambios destinados a hacer que “el USPS sea fundamentalmente solvente, lo que no somos en este momento”. El plan elimina las horas extras y los viajes múltiples de regreso al centro de distribución postal por parte de los trabajadores postales.

Los demócratas han acusado al presidente Trump, que se opuso a rescatar al asediado USPS, de querer cerrarlo. Pero la comisión de reforma postal de Trump se opone rotundamente a la privatización. Los comisionados recomiendan un rescate para ayudar al USPS a lidiar con la caída del 30% en el volumen de cartas relacionado con la pandemia, junto con los cambios estructurales y la reforma financiera. Si el USPS hubiera enfrentado esta crisis con una base financiera más sólida, podría haber resistido la tormenta.

El 24 de abril, el presidente Trump tuiteó: “Nunca dejaré que nuestra oficina de correos falle”, pero reconoció la mala gestión de la agencia. Como es bien sabido, el presidente a menudo se contradice a sí mismo, pero es tranquilizador que busca la reelección, y que muchos de sus partidarios son veteranos militares, ancianos y residentes rurales que dependen de la oficina de correos.

Hay grupos que defienden el USPS en línea e instan a los estadounidenses a tomar medidas. Incluyen el APWU (https://www.apwu.org/savepostoffice) y el Correo de EE.UU. No Está a la Venta (https://usmailnotforsale.org/). Para obtener más información sobre otros grupos, busque en Google “salvar la oficina de correos”.

Depende de nosotros. El USPS es, después de todo, nuestro.