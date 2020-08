By Roberta Pardo

On Tuesday (Aug. 4), Missouri became the 38th state to expand Medicaid eligibility, as voters narrowly approved a constitutional amendment providing health coverage to more than 200,000 uninsured Missourians.

With 99% of the polls reporting, Amendment 2, also known as the Medicaid expansion ballot measure, was approved by 74,000 votes.

“In the weeks and months to come, as Medicaid expansion is fully and expeditiously implemented so that Missourians are no longer forced to choose between putting food on the table and seeing a doctor, today’s victory will be a true turning point in the history of the Show-Me State,” A.J. Bockelman, campaign manager for the pro-expansion campaign, told The Kansas City Star.

The suburban areas voted overwhelmingly in favor of expanding Medicaid, including areas that have voted for more than a decade in support of Republicans, who opposed the expansion.

The win comes after a decade of efforts by a wide-ranging coalition of groups across the political spectrum to expand Medicaid coverage in Missouri.

Missouri has one of the lowest eligibility thresholds for Medicaid nationwide. Under current conditions, the program does not cover most adults without children. Only the disabled, children and parents with incomes at less than 22% of the federal poverty level — less than $5,800 a year for a family of four — are eligible.

__________________________________________________________________________

Missouri aprueba ampliar elegibilidad para Medicaid

El martes (4 de agosto), Missouri se convirtió en el 38º estado en ampliar la elegibilidad para Medicaid, ya que los votantes aprobaron por poco una enmienda constitucional que brinda cobertura de salud a más de 200,000 residentes de Missouri sin seguro.

Con el 99% de las encuestas informadas, la Enmienda 2, también conocida como la medida de la boleta electoral de expansión de Medicaid, fue aprobada por 74,000 votos.

“En las próximas semanas y meses, a medida que la expansión de Medicaid se implemente de manera completa y expedita para que los habitantes de Missouri ya no se vean obligados a elegir entre poner comida en la mesa y ver a un médico, la victoria de hoy será un verdadero punto de inflexión en la historia del estado”, le dijo A.J. Bockelman, gerente de la campaña pro-expansión, al The Kansas City Star.

Las áreas suburbanas votaron abrumadoramente a favor de la expansión de Medicaid, incluidas las áreas que han votado durante más de una década en apoyo de los republicanos, que se oponían a la expansión.

La victoria se produce después de una década de esfuerzos de una amplia coalición de grupos en todo el espectro político para ampliar la cobertura de Medicaid en Missouri.

Missouri tiene uno de los umbrales de elegibilidad más bajos para Medicaid en todo el país. En las condiciones actuales, el programa no cubre a la mayoría de los adultos sin niños. Sólo son elegibles los discapacitados, los niños y los padres con ingresos inferiores al 22% del nivel federal de pobreza, menos de $5,800 al año para una familia de cuatro.