By Roberta Pardo

Kansas counties with mask mandates in place have seen a steep drop in coronavirus cases, while counties that only recommend their use have seen no decrease, according to the state’s top health official.

Dr. Lee Norman, secretary of the Kansas Department of Health and Environment, said during an Aug. 5 press conference that the reduction of new cases is entirely in the counties that require masks to be worn in public spaces.

“What we’ve seen through this is that, in the counties with no mask mandate, there’s no decrease in the number of cases per capita,” Norman said. “All the improvement in the case development comes from those counties wearing masks.”

Norman showed a graph displaying the seven-day rolling average of cases per 100,000 people comparing counties with mask mandates to those without it. After Gov. Laura Kelly had a statewide mask mandate put in place in July, only 15 counties stayed with the mandate and 90 counties abandoned it, Norman said.

The favorable trend line down was entirely in the 15 counties requiring the use of masks, while the trend line for those without the requirement was flat, Norman said.

The counties with mask mandates represent two-thirds of the state’s population and include the more urban areas with greater population densities.

Norman also said he is not optimistic about schools in Kansas completing their fall sports seasons. He pointed to the struggles professional sports have had during recent weeks.

The department has begun interviewing patients who have recovered from COVID-19. Norman is concerned about some patients who cannot seem to shake the symptoms.

“This serves to me as … a reminder that we still know very little about this disease and its impact on the body,” he said.

______________________________________________________________________________

Condados de Kansas con mandatos de usar máscaras ven disminución en casos de COVID-19

Los condados de Kansas que tienen mandatos de usar máscaras han visto una fuerte caída en los casos de coronavirus, mientras que los condados que sólo recomiendan su uso no han experimentado una disminución, según el principal funcionario de salud del estado.

El Dr. Lee Norman, secretario del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, dijo durante una conferencia de prensa el 5 de agosto que la reducción de casos nuevos se ha dado por completo en los condados que requieren el uso de máscaras en espacios públicos.

“Lo que hemos visto a través de esto es que, en los condados sin mandato de máscara, no hay una disminución en el número de casos per cápita”, dijo Norman. “Toda la mejora en el desarrollo de casos proviene de aquellos condados que usan máscaras”.

Norman mostró un gráfico que muestra el promedio móvil de siete días de casos por cada 100,000 personas comparando los condados con mandatos de mascarilla con los que no lo tienen. Después de que la gobernadora Laura Kelly dispuso un mandato de máscara en todo el estado en julio, sólo 15 condados se quedaron con el mandato y 90 condados lo abandonaron, dijo Norman.

La línea de tendencia favorable a la baja se registró por completo en los 15 condados que requerían el uso de máscaras, mientras que la línea de tendencia para aquellos sin el requisito fue plana, dijo Norman.

Los condados con mandatos de máscaras representan dos tercios de la población del estado e incluyen las áreas más urbanas con mayores densidades de población.

Norman también dijo que no es optimista acerca de que las escuelas de Kansas completen sus temporadas deportivas de otoño. Señaló las luchas que han tenido los deportes profesionales durante las últimas semanas.

El departamento ha comenzado a entrevistar a pacientes que se han recuperado del COVID-19. Norman está preocupado por algunos pacientes que parecen no poder deshacerse de los síntomas.

“Esto me sirve como … un recordatorio de que todavía sabemos muy poco sobre esta enfermedad y su impacto en el cuerpo”, dijo.