COVID-19 continues to spread in Wyandotte County. If you’re experiencing COVID-19 symptoms, or if you’ve been in contact with someone who has been exposed to the virus, you should get tested. Here are details on who should get tested, and information on where you can go to be tested.

If you have had any of these symptoms in the past 48 hours, you should get tested:

*Fever

*Cough

*Shortness of breath

*Headache

*Chills

*Muscle aches

*Runny nose

*Sore throat

*Diarrhea

*Loss of smell and taste

Alternatively, if you have been exposed to COVID-19 through close contact with someone who has tested positive for the virus (close contact means you have been within six feet of that person, for at least ten minutes), or if you have any association with a known outbreak of COVID-19, you should be tested. Some of the available testing facilities are:

*UG Public Health Department

—619 Ann Avenue in KCK, 66101

—Monday – Friday from 9 AM – 3 PM

—No appointment is necessary

—Please bring an item to show that you live or work in Wyandotte County, such as a piece of mail or a work badge.

—The UGPHD does NOT require a government-issued ID, and they do not retain any copy or record of the item you provide.

*Sharon Lee Family Health Care

—340 Southwest Blvd. (7th and Southwest Blvd) in KCK, 66103

—Monday – Friday from 8:30 AM – 12:30 PM

—Call the COVID-19 phone line at (913) 396-7070 (available Monday through Saturday from 9 AM to noon) to get a prescription number before you arrive to be tested.

Several other testing facilities are available, as well as pop-up testing sites throughout Wyandotte County. For information on all testing sites, and the dates and locations of pop-up testing sites, visit www.wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1.

¿Tiene síntomas de COVID-19? Vea donde puede hacerse una prueba

El COVID-19 continúa propagándose en el condado de Wyandotte. Si tiene síntomas de COVID-19, o si ha estado en contacto con alguien que haya estado expuesto al virus, debería hacerse un prueba. Aquí están los detalles sobre quién debe hacerse la prueba y dónde puede hacerse una.

Si ha tenido alguno de estos síntomas en las ultimas 48 horas, debe hacerse una prueba:

*Fiebre

*Tos

*Dificultad para respirar

*Dolor de cabeza

*Escalofríos

*Dolores musculares

*Secreción nasal

*Dolor de garganta

*Diarrea

*Pérdida del olfato o gusto

De igual forma, si ha estado expuesto al COVID-19 al estar en contacto directo con alguien que ha dado positivo al virus (contacto directo significa que usted ha estado a menos de seis pies de distancia de esa persona durante al menos diez minutos), o si tiene alguna asociación con un brote conocido de COVID-19, debe hacerse la prueba. Algunas de las instalaciones de prueba disponibles son:

*Departamento de Salud Pública del GU

—619 Ann Avenue en KCK, 66101

—Lunes a viernes de 9 AM a 3 PM

—No se necesita cita previa

—Por favor traiga algún tipo de prueba que demuestre que vive o trabaja en el condado de Wyandotte, como un comrobante de domicilio o una tarjeta de trabajo.

—El departamento NO requiere una identificación emitida por el gobierno y no retiene ninguna copia o registro del artículo que usted proporciona.

*Sharon Lee Family Health Care

—340 Southwest Blvd. (7th y Southwest Blvd) en KCK, 66103

—Lunes a viernes de 8:30 AM a 12:30 PM

—Llame a la línea telefónica de COVID-19 al (913) 396-7070 (disponible de lunes a sábado de 9 AM hasta el mediodía) para obtener un número de receta antes de llegar para hacerse la prueba.

Hay varias otras instalaciones de prueba disponibles, así como sitios de prueba emergentes en todo el condado de Wyandotte. Para obtener información sobre todos los sitios de prueba y las fechas y ubicaciones de los sitios de prueba móviles, visite www.wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.