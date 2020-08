Avalos se prepara para el año escolar virtual

By Tere Siqueira

Evette Avalos is doing what many Kansas City area children are doing: She is getting ready to resume her schooling.

Avalos, who attends Indian Woods Middle School in Shawnee Mission, Kansas, will be a seventh-grader this year. She is among those students who will take classes online. Because of the coronavirus outbreak, the Shawnee Mission School District is offering in-class and virtual learning options, as most school districts are.

Avalos finished last school year through distance learning. In March, when her parents told her she would not go back to school the rest of the spring semester, she felt “sad and unhappy,” she said.

Avalos’ mother decided to continue with the online program. The 12-year-old does not like taking classes at home because she “misses seeing friends and learning in class,” she said.

Even though Avalos talks with her friends every day, she longs to see them and her teachers in person, she said.

Still, the girl said she was excited about “meeting new friends.” Now, however, she must do so through a screen.

Like many other children across the country, Avalos’ transition into adolescence will be a bigger challenge than it normally is for girls and boys. Education experts report that the lack of in-person interaction among students and teachers because of the pandemic might cause stress for children. They emphasize that it is important for parents and teachers to acknowledge the anxiety that students might be feeling.

Experts also emphasize that it is important for adults to encourage children to stay creative. Avalos heeded that advice during the spring semester lockdown. When she felt bored, she drew and spent time with her family.

And this semester, the girl has plans for how to spend her time when she is not taking online classes. She loves to be on her phone and play around with her brother, she said.

Technology, however, poses a few challenges for the girl as a new school year approaches – for instance, Wi-Fi issues. But Avalos sees some perks about online classes. One of them is that she can study anywhere in the house and be more comfortable than she would in a classroom.

Classes are scheduled to begin for Avalos and her fellow seventh-graders – along with Shawnee Mission students in grades 1-6, 9 and 12, on Sept. 8 – district information states. The first day for grades 8, 10 and 11 is Sept. 9. Pre-K and kindergarteners start Sept. 10.

Avalos and other youngsters enter the school year as health information on children and the coronavirus continues to evolve – something it has done since the outbreak. Data from health professionals suggest that children are less likely to become infected by the virus. Still, they are considered at risk of getting sick. Additionally, health care experts and others in positions of authority have not developed specific solutions to protect teachers, many of whom may be at high risk.

Avalos se prepara para el año escolar virtual

Evette Avalos está pasando por algo como muchos niños del área de Kansas City: preparándose para reanudar sus estudios.

Avalos, quien asiste a Indian Woods Middle School en Shawnee Mission, Kansas, será un estudiante de séptimo grado este año. Ella se encuentra entre esos estudiantes que tomarán clases en línea. Debido al brote de coronavirus, el Distrito Escolar de Shawnee Mission está ofreciendo opciones de aprendizaje virtual y en el aula, como lo hacen la mayoría de los distritos escolares.

Avalos terminó el año escolar pasado a través de la educación a distancia. En marzo, cuando sus padres le dijeron que no volvería a la escuela durante el resto del semestre de primavera, dijo que se sintió “triste e infeliz”.

La madre de Avalos decidió continuar con el programa en línea. La niña de 12 años dijo que no le gusta tomar clases en casa porque “extraña ver amigos y aprender en clase”.

Aunque Avalos habla con sus amigos todos los días, dijo que anhela verlos y a sus maestros en persona.

Aún así, la niña dijo que estaba emocionada por “conocer nuevos amigos”. Ahora, sin embargo, debe hacerlo a través de una pantalla.

Como muchos otros niños en todo el país, la transición de Avalos a la adolescencia será un desafío mayor de lo que normalmente es para niñas y niños. Los expertos en educación informan que la falta de interacción en persona entre estudiantes y maestros debido a la pandemia podría causar estrés a los niños. Enfatizan que es importante que los padres y maestros reconozcan la ansiedad que los estudiantes pueden estar sintiendo.

Los expertos también enfatizan que es importante que los adultos alienten a los niños a ser creativos. Avalos prestó atención a ese consejo durante el cierre del semestre de primavera. Cuando se aburría, dibujaba y pasaba tiempo con su familia.

Y este semestre, la niña tiene planes sobre cómo pasar su tiempo cuando no está tomando clases en línea. Dijo que le encanta estar en su teléfono y jugar con su hermano.

La tecnología, sin embargo, plantea algunos desafíos para la niña a medida que se acerca un nuevo año escolar, como lo son los problemas de Wi-Fi. Pero Avalos ve algunas ventajas en las clases en línea. Una de ellas es que puede estudiar en cualquier lugar de la casa y estar mas cómoda de lo que estaría en un salón.

Las clases están programadas para comenzar para Avalos y sus compañeros de séptimo grado, junto con los estudiantes de Shawnee Mission en los grados 1-6, 9 y 12, el 8 de septiembre, según información del distrito. El primer día para los grados 8, 10 y 11 es el 9 de septiembre. Pre-K y Kindergarten comienzan el 10 de septiembre.

Ávalos y otros jóvenes ingresan al año escolar a medida que la información sobre la salud de los niños y el coronavirus continúa evolucionando, algo que ha hecho desde el brote. Los datos de los profesionales de la salud sugieren que los niños tienen menos probabilidades de infectarse con el virus. Aún así, se considera que corren el riesgo de enfermarse. Además, los expertos en atención médica y otras personas en posiciones de autoridad no han desarrollado soluciones específicas para proteger a los maestros, muchos de los cuales pueden estar en alto riesgo.