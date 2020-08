Teen candidate withdraws from Kansas race after revenge porn accusations

By Tere Siqueira

A 19-year-old Democratic nominee for the Kansas Legislature is withdrawing his candidacy.

The New York Times and other media outlets reported Monday (Aug. 24) that Aaron Coleman was withdrawing as a state House candidate after admitting to having blackmailed a girl for nude photographs and bullied girls in middle school.

“I just want to make clear all these allegations are both true and occurred only digitally,” Coleman wrote on his Facebook page. “I denounce these actions, and they are the actions of a sick and troubled 14-year-old boy.”

The community college student and dishwasher, whose campaign supported a single-payer healthcare system and legalizing marijuana, was slated to serve the 37th District in the Kansas House following his Aug. 4 primary victory. At press time, no Republican had filed, meaning Coleman probably would have run unopposed in the November general elections.

But then, Coleman’s past stirred up controversy in the media, leading to him withdrawing from the race. In addition to his Facebook post, he announced he was withdrawing from the race on Twitter, calling the decision “a defeat for democracy.”

“The voters have spoken, and continue to speak, to me about staying in the race,” he wrote. “All I can say is, whoever the Democrat nominee is for House District 37, it wasn’t who the voters selected. I apologize to everyone who voted for me.”

Stan Frownfelter, who lost to Coleman in the Democratic primary by 14 votes, came out in support of the women who had accused Coleman of engaging in revenge porn and bullying. With the support of the state’s Democratic leadership, Frownfelter plans to run as a write-in candidate.

Theoretically, Coleman could still be elected, despite his announcement. According to Kansas law, to have his name removed, Coleman must file a petition with the secretary of state before Sept. 1 stating his reasons for withdrawing. If his name is not removed from the ballot and he wins the election, he would have to be sworn in and then immediately resign to withdraw.

Some Kansans might have foreseen a career in politics for Coleman, given that he ran for governor as an independent candidate at age 17. But Coleman has stated he does not foresee himself becoming a career politician and instead plans to transfer to the University of Kansas and join the Air Force ROTC program.

Candidato adolescente se retira de las elecciones de Kansas después de acusaciones de porno venganza

Un candidato demócrata de 19 años de Kansas se está retirando de las elecciones.

El New York Times y otros medios de comunicación informaron el lunes (24 de agosto) que Aaron Coleman se retiraba como candidato a la Cámara estatal después de admitir haber chantajeado a una niña por fotografías donde apareciera desnuda y haber acosado a niñas en la escuela secundaria.

“Sólo quiero dejar en claro que todas estas acusaciones son verdaderas y ocurrieron sólo digitalmente”, escribió Coleman en su página de Facebook. “Denuncio estas acciones, y son las acciones de un niño de 14 años enfermo y atribulado”.

El estudiante del Community College y lavaplatos, cuya campaña apoyó un sistema de salud para todos y la legalización de la marihuana, estaba programado para servir al Distrito 37 en la House of Kansas después de su victoria en las primarias del 4 de agosto. Al cierre de esta edición, ningún republicano se había presentado, lo que significa que Coleman probablemente se habría presentado sin oposición en las elecciones generales de noviembre.

Pero luego, el pasado de Coleman provocó controversia en los medios, lo que lo llevó a retirarse de las elecciones. Además de su publicación en Facebook, anunció que se retiraba de las elecciones en Twitter y calificó la decisión como “una derrota para la democracia”.

“Los votantes me han hablado y continúan hablándome sobre permanecer en la carrera”, escribió. “Todo lo que puedo decir es que quienquiera que sea el candidato demócrata para el Distrito 37 de la Cámara de Representantes, no fue a quién seleccionaron los votantes. Pido disculpas a todos los que votaron por mí ”.

Stan Frownfelter, quien perdió ante Coleman en las primarias demócratas por 14 votos, se manifestó en apoyo de las mujeres que habían acusado a Coleman de participar en porno venganza y bullying. Con el apoyo del liderazgo demócrata del estado, Frownfelter planea postularse como candidato por escrito.

En teoría, Coleman aún podría ser elegido, a pesar de su anuncio. De acuerdo con la ley de Kansas, para que se elimine su nombre, Coleman debe presentar una petición ante el secretario de estado antes del 1 de septiembre indicando sus razones para retirarse. Si su nombre no se elimina de la boleta y gana las elecciones, tendrá que realizar el juramento y luego renunciar inmediatamente para retirarse.

Algunos habitantes de Kansas podrían haber previsto una carrera en política para Coleman, dado que se postuló para gobernador como candidato independiente a los 17 años. Pero Coleman ha declarado que no prevé tener una carrera política y, en cambio, planea transferirse a la Universidad de Kansas y únirse al programa Air Force ROTC.