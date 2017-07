Yulisssa Andrea López celebró sus XV años

Share

tweet

On Saturday 8th of July on the Mass of 1:00pm At the Sacread Heart, Guadalupe Catholic Church located at 2544 Madison Ave. Kansas City MO .celebrated her XV Quinceañera Yulissa Andrea Lopez.

Her Chambelán de Honor : Iván Qiñones

Her parents are: Andy and Karina Lopez, her siblings are Drew and Penelope Lopez.

Grandparents:Patricia Zamora, Tony and Donna Lopez and Loretta Lopez.

After the ceremony they have a reception and later a dance.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El sábado 8 de julio en la misa de la 1p.m, en la Iglesia del Sagrado Corazón situada en 2544 Madison Ave. Kansas City, MO se celebró la Quincañera de Yulissa Andrea López. Sus papás son Andy y Karina López, sus hermanos Drew y Penélope López.

Sus abuelos: Patricia Zamora, Tony y Donna López y Loretta López

Su chambelán fue Iván Quiñones.

Después de la misa hubo una recepción y por la noche un baile.