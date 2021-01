Johnson County Vaccine Update

The Johnson County Department of Health & Environment (JCDHE) has the following update regarding COVID-19 vaccines recently received:

*Received 1,000 doses from Health Partnership Clinic (1/11/21)

*Received 1,000 doses from KU Medical Center (1/12/21)

*Will receive 3,900 does from the Kansas Department of Health and Environment (KDHE) on Thursday (1/14/21)

JCDHE will conduct vaccination clinics this week with the goal of vaccinating 1,000 health care workers each day.

In addition, KU Medical Center will open a clinic this week, including this weekend, to vaccinate 1,700 Johnson County health care workers. JCDHE and KU Medical Center are working on the logistics of how to get people registered for vaccination at their facility.

If you are a health care-associated worker and your employer has not provided a date for you to be vaccinated, please have someone from your office complete the online form to let JCDHE know your staff is interested in getting the COVID-19 vaccine: https://www.surveymonkey.com/r/JOCOCOVID. If you have already completed this form, no further action is needed. By completing the form, health care practices/organizations will be placed on a list and will be notified when the vaccine becomes available.

Prior to today JCDHE had received 1,200 doses from KDHE and 2,800 from Health Partnership Clinic. At this time, in following the state’s plan, JCDHE is only vaccinating health care-associated workers, EMS and public health staff. JCDHE has registered more than 25,000 health care providers to be vaccinated.

For more information, including additional data about COVID-19 in Johnson County and how to sign up for daily email updates, visit www.jocogov.org/coronavirus

Actualización de vacunas del condado de Johnson

Actualización de vacunas del condado de Johnson (CONDADO DE JOHNSON, KANSAS – 12 de enero) El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson (JCDHE) tiene la siguiente actualización sobre las vacunas COVID-19 recibidas recientemente:

*Recibió 1,000 dosis de Health Partnership Clinic (1/11/21)

*Recibió 1,000 dosis del KU Medical Center (1/12/21)

*Recibirá 3.900 hace del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) el jueves (14/1/21)

JCDHE llevará a cabo clínicas de vacunación esta semana con el objetivo de vacunar a 1.000 trabajadores de la salud cada día. Además, KU Medical Center abrirá una clínica esta semana, incluido este fin de semana, para vacunar a 1.700 trabajadores de la salud del condado de Johnson.

JCDHE y KU Medical Center están trabajando en la logística de cómo registrar a las personas para la vacunación en sus instalaciones. Si usted es un trabajador asociado a la atención médica y su empleador no ha proporcionado una fecha para que se vacune, pídale a alguien de su oficina que complete el formulario en línea para informar a JCDHE que su personal está interesado en recibir la vacuna COVID-19: https : //www.surveymonkey.com/r/JOCOCOVID. Si ya ha completado este formulario, no es necesario realizar ninguna otra acción. Al completar el formulario, las prácticas / organizaciones de atención médica se incluirán en una lista y se les notificará cuando la vacuna esté disponible.

Antes de hoy, JCDHE había recibido 1200 dosis de KDHE y 2800 de Health Partnership Clinic. En este momento, siguiendo el plan del estado, JCDHE sólo está vacunando a los trabajadores asociados a la atención médica, los servicios de emergencias médicas y el personal de salud pública. JCDHE ha registrado a más de 25,000 proveedores de atención médica para ser vacunados. Para obtener más información, incluidos datos adicionales sobre COVID-19 en el condado de Johnson y cómo registrarse para recibir actualizaciones diarias por correo electrónico, visite www.jocogov.org/coronavirus