Four Ways 2020 Might Impact your tax return   

By Chris Hogan

Last year, we dealt with a lot of unknowns because of the coronavirus situation. Taxes were no exception. From the federal tax deadline being moved up to new legislation being passed, there were loopholes coming at us left and right.

Now that the dust is starting to settle, let’s get some clarity about what we can expect on our 2020 tax returns. That way, we can remain in control and focus our energy on making our financial dreams a reality. Here are four unique situations you need to be aware of:

A 401(k) Withdrawal

Maybe you lost your job, or a loved one got sick with COVID-19, and you needed a lot of cash—fast. I hope you didn’t find yourself in this situation, but if you decided to drain your 401(k) to pay for life’s expenses, you need to be aware of the tax implications.

Although the CARES Act did waive the 10% penalty for early 401(k) withdrawals, you will still owe income tax on any money you took out. However, you can avoid paying the IRS if you return the money you withdrew within three years and file for an amended return.1

Here’s what I suggest. As quickly as you can, put that money back in your 401(k). Avoid paying those income taxes, and get your future financial dreams back on track.

Unemployment Benefits

Unemployment benefits count as taxable income. When receiving unemployment benefits, you can opt to have 10% withheld for income tax purposes. You can also pay quarterly estimated taxes on your benefits, so you’re not hit with a big tax bill all at once. But if you haven’t paid income tax on your unemployment benefits yet, be aware they’re due on April 15th.

Deferred Payroll Taxes

The Trump Administration signed an executive order allowing employers to defer Social Security taxes from Sept. 1st – Dec. 31st, 2020.2 If your company opted in, you saw a 6.2% increase in your paycheck during those months—which was a nice cushion at the time.

But there’s one word we need to pay attention to: deferred. Uncle Sam won’t forget! Those taxes will need to be repaid during January – April of 2021, so expect a smaller paycheck during these months.3 If you’re wondering about the specifics, schedule a meeting with your human resources department.

Contract Work

Last year, a lot of people took on part-time work or started a side hustle when things got tight. If you’re in that boat, you’ll owe state income taxes, as well as the federal self-employment tax of 15.3% (if you made more than $400 in self-employment income in 2020).4 You’ll probably receive 1099 forms from the people you worked for and you’ll need to fill out a Schedule SE form to report any other self-employment income you made. If you expect to owe more than $1,000 in taxes for the year, the IRS wants you to pay quarterly estimated taxes.

A good rule of thumb for contract and self-employed work is to set aside 25 to 30% of every paycheck for taxes.

I’ve tried to make this as simple as possible, but the reality is, taxes are always confusing. If you’re wondering whether you should self-file, or work with a tax professional, take our five-minute quiz to learn the best way for you to file this year.

Cuatro formas en que 2020 podría afectar su declaración de impuestos

El año pasado, nos enfrentamos a muchas incógnitas debido a la situación del coronavirus. Los impuestos no fueron una excepción. Desde que se adelantó la fecha límite de impuestos federales hasta que se aprobó una nueva legislación, nos salieron lagunas de izquierda y derecha.

Ahora que el polvo está comenzando a asentarse, aclaremos un poco lo que podemos esperar en nuestras declaraciones de impuestos de 2020. De esa manera, podemos mantener el control y enfocar nuestra energía en hacer realidad nuestros sueños financieros. Aquí hay cuatro situaciones únicas que debe tener en cuenta:

Un retiro 401(k)

Tal vez perdió su trabajo o un ser querido se enfermó de COVID-19 y necesitaba mucho dinero en efectivo, rápido. Espero que no se haya encontrado en esta situación, pero si decidió agotar su 401(k) para pagar los gastos de vida, debe ser consciente de las implicaciones fiscales.

Aunque la Ley CARES eliminó la multa del 10% por retiros anticipados del plan 401(k), aún deberá impuestos sobre la renta por cualquier dinero que retire. Sin embargo, puede evitar pagarle al IRS si devuelve el dinero que retiró dentro de los tres años y solicita una declaración enmendada.

Esto es lo que sugiero. Tan pronto como pueda, devuelva ese dinero a su 401(k). Evite pagar esos impuestos sobre la renta y vuelva a encarrilar sus sueños financieros futuros.

Beneficios de desempleado

Los beneficios por desempleo cuentan como ingresos sujetos a impuestos. Al recibir beneficios por desempleo, puede optar por que se le retenga el 10% para fines del impuesto sobre la renta. También puede pagar impuestos estimados trimestrales sobre sus beneficios, por lo que no se verá afectado con una gran factura de impuestos de una vez. Pero si aún no ha pagado el impuesto sobre la renta sobre sus beneficios de desempleo, tenga en cuenta que vencen el 15 de abril.

Impuestos sobre la nómina diferidos

La administración de Trump firmó una orden ejecutiva que permite a los empleadores diferir los impuestos del Seguro Social desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020. Si su empresa optó por participar, vio un aumento del 6.2% en su cheque de pago durante esos meses, lo cual fue un buen colchón en el hora.

Pero hay una palabra a la que debemos prestar atención: diferido. ¡El tío Sam no lo olvidará! Esos impuestos deberán pagarse entre enero y abril de 2021, así que espere un cheque de pago menor durante estos meses. Si tiene dudas sobre los detalles, programe una reunión con su departamento de recursos humanos.

Trabajo por contrato

El año pasado, muchas personas aceptaron un trabajo a medio tiempo o comenzaron una actividad secundaria cuando las cosas se pusieron difíciles. Si está en ese barco, deberá impuestos estatales sobre la renta, así como el impuesto federal sobre el trabajo por cuenta propia del 15,3% (si ganó más de $400 en ingresos por trabajo por cuenta propia en 2020). Probablemente recibirá 1099 de las personas para las que trabajó y deberá completar un formulario Schedule SE para informar cualquier otro ingreso de trabajo por cuenta propia que haya obtenido. Si espera adeudar más de $1,000 en impuestos durante el año, el IRS quiere que pague impuestos estimados trimestralmente.

Una buena regla general para el trabajo por cuenta ajena es reservar del 25 al 30% de cada cheque de pago para impuestos.

He tratado de hacer esto lo más simple posible, pero la realidad es que los impuestos siempre son confusos. Si se pregunta si debe presentar su propia declaración de impuestos o trabajar con un profesional de impuestos, responda nuestro cuestionario de cinco minutos para conocer la mejor manera de presentar su declaración este año.