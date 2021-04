New mural in NEKC brings attention to peripheral artery disease

By Angie Baldelomar

A new mural will be unveiled in the Northeast area of Kansas City, Missouri, to help educate and raise awareness about peripheral artery disease.

Commonly known as PAD, peripheral artery disease is a vascular disease that causes pain in the legs while walking. It affects 8.5 million Americans over age 40, but only 25% are aware of the disease.

In 2018, a team of researchers at St. Luke’s and the University of Missouri-Kansas City (UMKC) started a project to raise awareness about PAD. The team, comprised of Dr. Kim Smolderen, formerly of St. Luke’s/UMKC, now at Yale University; Christina Pacheco, St. Luke’s Mid America Heart Institute; and Dr. Janette Berkley-Patton, UMKC, resulted in the creation of an online platform to share their findings with newly diagnosed people. Funded through the Patient-Centered Outcomes Research Institute, this project will include the mural as another way to share the researchers’ findings with the community.

“We don’t use traditional methods, such as writing a medical paper or a decision aid for use at the clinic, but rather, starting a dialogue with people in the community and finding ways to translate our insights back into the community,” said Smolderen, the project lead.

Located on the east wall of the building at the corner of Prospect and Independence Avenue in Northeast Kansas City, the mural visually depicts how people can recognize and address PAD with screenings, walking, quitting smoking and such.

Four local artists were selected by partner Mattie Rhodes Center to collaborate on this endeavor: Carmen Moreno, Jason Wilcox, and muralist duo Isaac Tapia and Rodrigo Alvarez, from IT-RA Icons.

Smolderen said the artists not only read about the disease, but also received input from the community about what residents would like to see included in the mural. She also said the team picked a mural because it is a widespread tradition in Kansas City.

“It’s a typical thing (here) that people have grown to appreciate,” Smolderen said. “(Murals) are points of recognition in the community and are easy points of reflection as you drive by them or walk by them, so they are very visible and they reach a lot of people in a more direct and emotional way.”

The unveiling ceremony will start at 1 p.m. Saturday (April 10). The outdoor event will feature food trucks, music, art-making and information about the disease. In case of rain, the ceremony will move to April 17.

For more information on peripheral artery disease, visit https://showme-pad.org/.

Nuevo mural en NEKC crea conciencia sobre la enfermedad arterial periférica

Un nuevo mural adornará el área noreste de Kansas City, Missouri, para ayudar a educar y crear conciencia sobre la enfermedad arterial periférica.

Comúnmente conocida como EAP, la enfermedad de las arterias periféricas es una enfermedad vascular que causa dolor en las piernas al caminar. Afecta a 8.5 millones de estadounidenses mayores de 40 años, pero sólo el 25% conoce la enfermedad.

En 2018, un equipo de investigadores de St. Luke’s y la Universidad de Missouri-Kansas City (UMKC) iniciaron un proyecto para crear conciencia sobre la EAP. El equipo, compuesto por la Dra. Kim Smolderen, anteriormente de St. Luke’s/UMKC, ahora en la Universidad de Yale; Christina Pacheco, del Instituto del Corazón Mid America de St. Luke’s; y la Dra. Janette Berkley-Patton, de UMKC, creó una plataforma en línea para compartir sus hallazgos con personas recién diagnosticadas. Financiado a través del Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el Paciente, este proyecto incluirá el mural como otra forma de compartir los hallazgos de los investigadores con la comunidad.

“No utilizamos métodos tradicionales, como escribir un artículo médico o una ayuda para la toma de decisiones para usar en la clínica, sino más bien, iniciar un diálogo con las personas de la comunidad y encontrar formas de traducir nuestros conocimientos a la comunidad,” dijo Smolderen, líder del proyecto.

Ubicado en la pared este del edificio en la esquina de Prospect e Independence Avenue en el noreste de Kansas City, el mural muestra visualmente cómo las personas pueden reconocer y abordar la PAD con proyecciones, caminar, dejar de fumar y demás.

La organización socia Mattie Rhodes Center seleccionó a cuatro artistas locales para colaborar en este esfuerzo: Carmen Moreno, Jason Wilcox y el dúo de muralistas Isaac Tapia y Rodrigo Alvarez, de IT-RA Icons.

Smolderen dijo que los artistas no solo leyeron sobre la enfermedad, sino que también recibieron comentarios de la comunidad sobre lo que a los residentes les gustaría ver incluido en el mural. También dijo que el equipo eligió un mural porque es una tradición muy extendida en Kansas City.

“Es algo típico (aquí) que la gente ha llegado a apreciar”, dijo Smolderen. “(Los murales) son puntos de reconocimiento en la comunidad y son puntos fáciles de reflexión cuando pasas por ellos o pasas por ellos, por lo que son muy visibles y llegan a mucha gente de una manera más directa y emocional”.

La ceremonia de inauguración comenzará a la 1 p.m. el sábado (10 de abril). El evento al aire libre contará con camiones de comida, música, creación de arte e información sobre la enfermedad. En caso de lluvia, la ceremonia se trasladará al 17 de abril.

Para obtener más información sobre la enfermedad arterial periférica, visite https://showme-pad.org/.