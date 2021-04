Two More Saturdays Left in April to Get a FREE COVID-19 Vaccine!

ARMORY LOCATION ONLY!

Our first Saturday COVID-19 vaccination clinic was a success with more than 700 people receiving vaccinations on Saturday, April 10! If you’re not vaccinated yet, the Unified Government Public Health Department (UGPHD) will have two more Saturday vaccination clinics in April, on Saturday, April 17 and Saturday, April 24.

Both of these Saturday clinics will be held at the Armory vaccination facility, located at 100 South 20th Street in KCK, from 9 a.m. to 2:30 p.m. Saturday vaccination clinics are open to anyone living in Wyandotte County who is 18 years old and older. Patients at these Saturday vaccine clinics will receive a free, two-dose COVID-19 vaccine. Note – these Saturday hours are at the Armory location ONLY!

So if you live in Wyandotte County and you are 18 and older, you can walk in for a vaccination on these upcoming Saturdays, or, if you prefer, you can schedule an appointment. Here’s how:

Go to WycoVaccines.org, and click on the blue button that says, “Click here to schedule an appointment online.” To see this page in Spanish, click on the word “Español” at the top of the page. Fill out pertinent contact information. Select a preferred vaccination site. A calendar will then be displayed with available dates. Select a date to see available appointment times, then click the time you would like to schedule. Once the vaccination appointment is scheduled, the application shows a confirmation, along with any additional instructions. When coming in for your appointment, you will be asked to show proof of that you live in Wyandotte County, such as a piece of mail addressed to you, drivers’ license, or similar.

Please note that when users book an appointment using the Self-Scheduling Tool, that means they will be vaccinated within the hour of their appointment time. For example, if a user selects “10 a.m.” as their appointment time, they will be vaccinated between 10 a.m. and 11 a.m. on their selected date.

Transportation Available on Saturdays

If you need a ride to and from your vaccine appointment, that service is now available for our Saturday vaccine clinics, in addition to our Monday through Friday vaccine clinics. To request a ride to and from your vaccination, go to WycoVaccines.org, and click on the gold button that says, “Do you need a ride to get a COVID-19 vaccine?” or call 3-1-1. To see these options in Spanish, click on the word “Español” at the top of the page.

How to Schedule a Vaccine Appointment by Phone

Wyandotte County residents who don’t have an internet connection can call 3-1-1 (913-573-5311) for assistance in scheduling their vaccination appointment time and date.

Vaccinations Also Available During the Week

During regular vaccination facility hours Monday through Friday, people living in Wyandotte County who are 16 years of age and older can also get vaccinated without an appointment at any of the UGPHD’s three vaccination facilities (sites generally provide Pfizer vaccines Monday-Friday, which are authorized for ages 16 and up).

Please note: While walk-in patients are welcomed at any of the sites, walk-in patients will not be accepted after 2:30 p.m.

All Wyandotte County residents who want a vaccination (whether by appointment or walk-in) must bring proof that they live in Wyandotte County, such as a piece of mail, drivers’ license, or similar.

Monday Vaccination Hours Will Be Reduced

In order to accommodate the new Saturday vaccinations, the UGPHD will be scaling back hours at its vaccination facilities on these upcoming Mondays:

*The Kmart site will be closed on Monday, April 19th

*The Best Buy site will be closed on Monday, April 26

For updates on vaccination site hours and more information about getting vaccinated in Wyandotte County, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1.

¡Quedan dos sábados más en abril para hacerse vacunar contra el COVID-19 GRATIS!

¡SÓLO EN LA UBICACIÓN DE ARMORY!

¡Nuestra primera clínica de vacunación contra el COVID-19 el sábado fue un éxito con más de 700 personas que recibieron las vacunas el sábado 10 de abril! Si aún no está vacunado, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) tendrá dos clínicas de vacunación más los sábados en abril, el sábado 17 y el sábado 24 de abril.

Ambas clínicas de los sábados se llevarán a cabo en la instalación de vacunación Armory, ubicada en 100 South 20th Street en KCK, de 9 a.m. a 2:30 p.m. Las clínicas de vacunación de los sábados están abiertas para cualquier persona que viva en el condado de Wyandotte y tenga 18 años o más. Los pacientes de estas clínicas de vacunación de los sábados recibirán una vacuna contra el COVID-19 de dos dosis gratis. Nota: ¡estas horas de sábado son SOLO para la ubicación de Armory!

Entonces, si vive en el condado de Wyandotte y tiene 18 años o más, puede acudir para recibir una vacuna los próximos sábados o, si lo prefiere, puede programar una cita. Así es cómo: