Parents seek balance when monitoring children’s online activities

By Roberta Pardo

Virtually all kids born in this century are digital natives.

In keeping with that, kids as young as 5 know how to use cell phones or iPads. Thus, parents are faced with the decision of whether to monitor their children’s device usage — and how closely to do so.

Parents find themselves trying to find the balance between allowing independent exploration and providing an appropriate level of parental oversight. A Pew Research Center survey found that around 61% of parents have checked their kids’ web history. About 65% have taken their teen’s cellphones or internet privileges away as punishment.

There are many reasons why parents should monitor their children’s phone activity, writes Christopher Null, tech writer for Wired, in a 2020 article for a series on parenting. These reasons range from the relatively benign, such cheating on homework, to the severe, such as texting a drug dealer.

Cyberbullying also is a growing concern. About 42% of children say they have been bullied online, according to i-Safe, and 35% have been actively threatened. Of those kids, 58% never tell their parents.

Similarly, child predators tend to be a bigger program online than off.

“Online grooming can be successful in less than an hour,” said Chris Hadnagy, who has advised the Pentagon on cybersecurity issues, as quoted by Wired.

Some would argue, however, that surveilling children is a step down a slippery slope to paranoia and authoritarianism, teaching children that privacy invasions are OK and even encouraging them to cover their tracks when they do something wrong. But Null argues that children do not have the life experience or wisdom to know what behaviors are acceptable. That makes it easier for them to make bad decisions online, he claims.

Padres buscan el equilibrio al supervisar las actividades en línea de sus hijos

Prácticamente todos los niños nacidos en este siglo son nativos digitales.

De acuerdo con eso, los niños de hasta 5 años saben cómo usar teléfonos celulares o iPads. Por lo tanto, los padres se enfrentan a la decisión de supervisar el uso de dispositivos de sus hijos y con qué atención deben hacerlo.

Los padres se encuentran tratando de encontrar el equilibrio entre permitir la exploración independiente y proporcionar un nivel adecuado de supervisión de los padres. Una encuesta del Pew Research Center encontró que alrededor del 61% de los padres han revisado el historial web de sus hijos. Aproximadamente el 65% les ha quitado los teléfonos móviles o los privilegios de Internet de sus adolescentes como castigo.

Hay muchas razones por las que los padres deben monitorear la actividad digital de sus hijos, escribe Christopher Null, escritor de tecnología de Wired, en un artículo de 2020 para una serie sobre crianza de los hijos. Estas razones van desde las relativamente benignas, como hacer trampa en la tarea, hasta las graves, como enviar mensajes de texto a un traficante de drogas.

El ciberacoso también es una preocupación creciente. Aproximadamente el 42% de los niños dicen que han sido acosados en línea, según i-Safe, y el 35% han sido activamente amenazados. De esos niños, el 58% nunca se lo dice a sus padres.

De manera similar, los depredadores de niños tienden a ser un problema más grande en línea que fuera de ella.

“La captación en línea puede tener éxito en menos de una hora”, dijo Chris Hadnagy, quien ha asesorado al Pentágono sobre cuestiones de seguridad cibernética, según lo citado por Wired.

Algunos argumentarían, sin embargo, que vigilar a los niños es un paso en una pendiente resbaladiza hacia la paranoia y el autoritarismo, enseñarles a los niños que las invasiones de privacidad están bien e incluso alentarlos a cubrir sus huellas cuando hacen algo mal. Pero Null sostiene que los niños no tienen la experiencia de vida ni la sabiduría para saber qué comportamientos son aceptables. Eso les facilita tomar malas decisiones en línea, afirma.