Parents overseeing de facto classrooms

Could the current distance learning format in K-12 education result in widening the achievement gap between low-income, middle-class and more affluent students? Could it lead to quashing hopes of upward mobility for financially disadvantaged youngsters? Will wrestling with the additional challenges posed by remote learning stiffen the resolve of students and parents to conquer them? Or will it discourage or turn them off?

Long before the pandemic closed schools this spring, chronic absenteeism was problematic, especially in low-income urban, suburban and rural areas. It’s only worsened. More students than ever are missing class.

Anywhere from 20-to-35 percent of K-12 students haven’t yet participated in online learning, checked in with their teachers or completed any assignments, educators nationwide report. The absence rate appears to be highest in schools with economically disadvantaged students, students with disabilities, English-language learners and students of color in communities where many lack home computers and internet access.

Additionally, some students and parents have fallen completely out of touch with their schools. They’re unreachable via any form of communication, school administrators report. It’s understandable. Adults are dealing with pressing economic and health and mental health effects of the pandemic. Some are working extra hours or struggling to pay rent or buy groceries. They may not speak English and so don’t understand communications from schools; others may not be literate in their native language.

The extended period away from learning in a physical classroom with a professional educator will compound the brain drain that students typically experience each summer. For those who aren’t participating in online or remote learning, the loss could be incalculable.

Will they ever be able to catch up? Probably not without repeating their current grade, experts warn. Many skills build on one another so students who miss learning key concepts must go back and master them before progressing to the next level.

For better or worse, parents are at present responsible for the education of their children. Whatever their own education level or native language, whatever their knowledge of educational theory and philosophy, parents are setting the schedules and priorities; they’re in charge of home learning. They have some advantages.

Unlike classroom teachers with 25 or more students of varying ability levels, parents aren’t constrained by having to employ one-size-fits-all strategies and techniques for all. Each child is different, and each family is different and has different needs and resources. Parents are keenly aware of those.

There’s a wealth of online resources to help parents, including parents of children with special needs manage home learning. Metro area school districts, such as Olathe offer “continuous learning opportunities” with grade-level appropriate lessons and activities and additional grade-level appropriate pages and resources for English-language learners and special education students.

Edutopia, the George Lucas Educational Foundation’s online magazine offers tips and resources for parents turned home education teachers (https://www.edutopia.org/). Another nonprofit, Common Sense Media partnered with education, technical and media partners to create WideOpenSchool.org. (https://wideopenschool.org/). The platform serves as a universal hub where anyone “can find the best K-12 educational content on the Internet.”

Parents working from home or going out to work have a new vital job – facilitating K-12 learning at home. Daunting as it may seem, much depends on it. How well parents succeed has the potential to ensure the continuity of their children’s education or irreparably damage their children’s educational/life prospects.









Padres supervisan clases de facto

¿Podría el formato actual de aprendizaje a distancia en la educación K-12 resultar en una brecha de rendimiento entre los estudiantes de bajos ingresos, de clase media y más ricos? ¿Podría llevar a aplastar las esperanzas de movilidad ascendente para los jóvenes con desventajas financieras? ¿Luchar con los desafíos adicionales que plantea el aprendizaje remoto endurecerá la determinación de los estudiantes y padres de conquistarlos? ¿O los desanimará o los apagará?

Mucho antes de que la pandemia cerrara las escuelas esta primavera, el absentismo crónico era problemático, especialmente en áreas urbanas, suburbanas y rurales de bajos ingresos. Sólo ha empeorado. Más estudiantes que nunca faltan a clases.

Entre el 20 y el 35 por ciento de los estudiantes de K-12 todavía no han participado en el aprendizaje en línea, no se han registrado con sus maestros o no han completado ninguna tarea, los educadores informan a nivel nacional. La tasa de ausencia parece ser más alta en las escuelas con estudiantes económicamente desfavorecidos, estudiantes con discapacidades, estudiantes del idioma inglés y estudiantes de color en comunidades donde muchos carecen de computadoras en el hogar y acceso a internet.

Además, algunos alumnos y padres han perdido completamente el contacto con sus escuelas. Son inaccesibles a través de cualquier forma de comunicación, informan los administradores escolares. Es entendible. Los adultos están lidiando con los apremiantes efectos económicos, de salud y de salud mental de la pandemia. Algunos trabajan horas extra o tienen dificultades pagando el alquiler o comprando comestibles. Es posible que no hablen inglés y, por lo tanto, no entiendan los comunicados de las escuelas; otros pueden no saber leer y escribir en su lengua materna.

El período extendido de aprendizaje fuera de un aula física con un educador profesional agravará la fuga de cerebros que los estudiantes suelen experimentar cada verano. Para aquellos que no participan en el aprendizaje en línea o remoto, la pérdida podría ser incalculable.

¿Alguna vez podrán ponerse al día? Probablemente no sin repetir su calificación actual, advierten los expertos. Muchas habilidades se complementan entre sí, por lo que los estudiantes que no aprenden los conceptos clave deben regresar y dominarlos antes de avanzar al siguiente nivel.

Para bien o para mal, los padres son actualmente responsables de la educación de sus hijos. Cualquiera que sea su propio nivel educativo o idioma nativo, cualquiera que sea su conocimiento de teoría y filosofía educativa, los padres están estableciendo los horarios y las prioridades; están a cargo del aprendizaje en el hogar. Tienen algunas ventajas.

A diferencia de los maestros de aula con 25 o más estudiantes de diferentes niveles de habilidad, los padres no están obligados a tener que emplear estrategias y técnicas únicas para todos. Cada niño es diferente, y cada familia es diferente y tiene diferentes necesidades y recursos. Los padres son muy conscientes de eso.

Existe una gran cantidad de recursos en línea para ayudar a los padres, incluidos los padres de niños con necesidades especiales, a administrar el aprendizaje en el hogar. Los distritos escolares del área metropolitana, como Olathe, ofrecen “oportunidades de aprendizaje continuo” con lecciones y actividades apropiadas para el nivel de grado, y páginas y recursos adicionales apropiados para el nivel de grado para los estudiantes del idioma inglés y estudiantes de educación especial.

Edutopia, la revista en línea de la Fundación Educativa George Lucas, ofrece consejos y recursos para padres que se convirtieron en maestros de educación en el hogar (https://www.edutopia.org/). Otra organización sin fines de lucro, Common Sense Media, se asoció con socios educativos, técnicos y de medios para crear WideOpenSchool.org. (https://wideopenschool.org/). La plataforma sirve como un centro universal donde cualquiera “puede encontrar el mejor contenido educativo para K-12 en el internet”.

Los padres que trabajan desde casa o salen a trabajar tienen un nuevo trabajo vital: facilitar el aprendizaje de K-12 en casa. Por desalentador que parezca, mucho depende de ello. El éxito de los padres tiene el potencial de garantizar la continuidad de la educación de sus hijos o dañar irreparablemente las perspectivas educativas/de vida de sus hijos.