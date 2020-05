Frontier Schools Using 3D Printers to Create Face Shields for Medical Personnel

Kansas City, Missouri – In reaction to the shortage of protective wear for medical personnel because of the COVID-19 pandemic, a small team of teachers at Frontier Schools are doing their part to help. Mr. Azat Ovezov, Director of Science Curriculum, Shukru Kilic, Engineering Teacher and Islam Kamilov, Computer Teacher, are working tirelessly in their homes with the school’s 3D printers to print and assemble face shields to donate. Each shield takes about four hours to make and only costs about $1.00 in materials. Currently they have produced 60 masks. The team is working with local hospitals, such as Truman Medical Center & Children’s Mercy Hospital to arrange a donation of the shields while they continue to manufacture more shields inside their homes.









_____________________________________________________________________________________________________________

Las escuelas Frontier usan impresoras 3D para crear máscaras de plástico

Kansas City, Missouri – Como reacción a la escasez de equipo de protección para el personal médico debido a la pandemia del COVID-19, un pequeño equipo de maestros en las Escuelas Frontier están haciendo su parte para ayudar. Azat Ovezov, director de currículo de ciencias; Shukru Kilic, maestro de ingeniería; e Islam Kamilov, maestro de computación, están trabajando arduamente desde sus hogares con las impresoras 3D de la escuela para imprimir y armar protectores faciales para donar. Cada máscara tarda aproximadamente cuatro horas en fabricarse y sólo cuesta alrededor de $1.00 en materiales. Actualmente han producido 60 máscaras. El equipo está trabajando con hospitales locales, como el Truman Medical Center y el Children’s Mercy Hospital para organizar una donación de las máscaras mientras continúan fabricando más protectores dentro de sus hogares.