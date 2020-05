Domino’s and Sporting Serves provide free pizzas to those in need

Photos by gary@rohmanphotography.com

Domino’s distributed 250 free pizzas to local individuals and families affected by COVID-19 on Wednesday (May 6) in partnership with Sporting Serves, a newly established philanthropic platform in which Sporting Kansas City provides relief to citizens across Greater Kansas City.

Sporting Serves will see Sporting Kansas City and The Victory Project — the club’s flagship charitable arm — join several community partners to serve Kansas Citians through a variety of programs, including multiple initiatives launched in response to the COVID-19 pandemic.

Held at No Other Pub in Kansas City Power & Light District in downtown Kansas City, Missouri, the distribution made the recipients remain in their vehicle and registered in advance to receive a specific pickup time to keep with the social distancing guidelines.

Wednesday’s initiative aligns with Domino’s “Feed the Need” program, which will see 65 Domino’s stores across Greater Kansas City, Topeka, Wichita and St. Joseph donate 13,000 pizzas within their local communities—including hospitals, medical offices, health departments and grocery stores.

Sporting Serves was established last month in conjunction with the launch of Sporting Community Kitchen, a coordinated effort between Sporting Kansas City, City Foods & Events and Operation BBQ Relief that provides 1,000 free hot meals every weekday to citizens throughout the metropolitan area.









Domino’s y Sporting Serves reparten pizzas gratis a los necesitados

Domino’s distribuyó 250 pizzas gratis a individuos y familias locales afectadas por el COVID-19 el miércoles (6 de mayo), en asociación con Sporting Serves, una plataforma filantrópica de reciente creación en la que Sporting Kansas City brinda alivio a los ciudadanos de todo el Gran Kansas City.

Sporting Serves verá a Sporting Kansas City y The Victory Project, el brazo caritativo emblemático del club, unirse a varios socios de la comunidad para servir a los ciudadanos de Kansas a través de una variedad de programas, incluidas múltiples iniciativas lanzadas en respuesta a la pandemia COVID-19.

Realizada en No Other Pub en Kansas City Power & Light District en el centro de Kansas City, Missouri, la distribución hizo que los destinatarios permanecieran en su vehículo y se registraran por adelantado para recibir un horario específico de recogida para cumplir con las pautas de distanciamiento social.

La iniciativa del miércoles forma parte del programa “Feed the Need” de Domino’s, que verá 65 tiendas Domino›s en todo el Gran Kansas City, Topeka, Wichita y St. Joseph donar 13,000 pizzas dentro de sus comunidades locales, incluyendo hospitales, oficinas médicas, departamentos de salud y supermercados.

Sporting Serves se estableció el mes pasado junto con el lanzamiento de Sporting Community Kitchen, un esfuerzo coordinado entre Sporting Kansas City, City Foods & Events y Operation BBQ Relief que brinda 1,000 comidas calientes gratuitas todos los días de la semana a los ciudadanos de toda el área metropolitana.