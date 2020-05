CHC of WyCo offering Latinos resources during the pandemic

By Tere Siqueira

The Community Health Council (CHC) of Wyandotte County (Kansas) is trying to right a social wrong as it offers various services to help people get through the coronavirus pandemic.

Studies in California reveal that the virus is affecting different racial groups unevenly – i.e., the virus is attacking minorities in bigger numbers. And data from public health departments reveal that Latinos are disproportionately affected by the coronavirus.

Because Latino communities are being hit hard by the crisis, the CHC has implementing multiple programs to offer resources to help the county’s most vulnerable residents. Some of the programs available during the crisis include the following:

*Food delivery for patients with chronic conditions: In partnership with the Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas, Health Department, Vibrant Health and the KU Medical Center, the CHC is delivering food to patients with chronic conditions. Those conditions include diabetes, hypertension and cardiovascular diseases. For more information, visit alpha.wycokck.org/Coronavirus-COVID-19-Information.

*Coronavirus testing: The CHC is supporting the scheduling for testing by Vibrant Health at specific sites in Wyandotte Community. For more information or to schedule an appointment for testing, call (913) 371-9298.

*Resource location: The CHC’s community workers program connects residents to agencies that assist with accessing resources, including food pantries and health care services. The program also tries to make connections for Spanish-speakers.

For more information about the CHC’s programs, call (913) 371-9298. If someone is not able to answer, leave a message on Ext. 1. When leaving a message, provide your name and a telephone number where you can be reached.









El CHC de WyCo está ofreciendo recursos a los latinos durante la pandemia

El Community Health Council (CHC) del condado de Wyandotte (Kansas) está tratando de apoyar en un reto social, ya que ofrece varios servicios para ayudar a la gente a superar la pandemia del coronavirus.

Los estudios realizados en California revelan que el virus está afectando a los diferentes grupos raciales de manera desigual, es decir, el virus está atacando a las minorías en mayor número. Y los datos de los departamentos de salud pública revelan que los latinos están siendo desproporcionadamente afectados por el coronavirus.

Debido a que las comunidades latinas están siendo duramente golpeadas por la crisis, el CHC ha implementado múltiples programas para ofrecer recursos para ayudar a los residentes más vulnerables del condado. Algunos de los programas disponibles durante la crisis incluyen los siguientes:

*Entrega de alimentos para pacientes con condiciones crónicas: En asociación con el Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte/Kansas City, Kansas, el Departamento de Salud, Vibrant Health y el Centro Médico KU, el CHC está entregando alimentos a los pacientes con condiciones crónicas. Esas condiciones incluyen diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Para más información, visite alpha.wycokck.org/Coronavirus-COVID-19-Information.

*Pruebas de Coronavirus: El CHC está apoyando la programación de las pruebas de Vibrant Health en sitios específicos de la comunidad de Wyandotte. Para más información o para programar una cita para la prueba, llame al (913) 371-9298.

*Localización de recursos: El programa de trabajadores comunitarios del CHC conecta a los residentes con las agencias que ayudan a acceder a los recursos, incluyendo despensas de comida y servicios de atención médica. El programa también trata de hacer conexiones para los que hablan es pañol.

Para más información sobre los programas del CHC, llame al (913) 371-9298. Si alguien no puede responder, deje un mensaje en la extensión 1. Cuando deje un mensaje, proporcione su nombre y un número de teléfono donde se le pueda localizar.