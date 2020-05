COVID-19 mortgage scammers

Commentary by Chara

The COVID-19 pandemic has brought out the best in many people.

Unfortunately, it also has brought out the worst in some people.

One type of bad behavior is scamming. Yes, there are people who want to take advantage of the pandemic by tricking people, generally through emails and/or phone calls. Some of the most common pandemic-related scams include the following:

*Stimulus checks for mortgages: Some scammers, claiming to be with the U.S. Internal Revenue Service (IRS), are promising mortgage relief checks and asking their potential victims to provide personal information. If you receive a call from an unknown number asking information regarding your house or Social Security benefits, ignore it. Remember, the IRS will not call you or email you to request that information.

*Offers to save your house from foreclosure: There are companies promising to help you save your home from foreclosure once the COVID-19 crisis is over. They request that you sign away the title of your home, sign unfamiliar documents and/or share personal information. In exchange, they offer to charge you rent to stay in your home and promise that you can purchase your home back when the crisis ends. Their claims are fake. Beware.

*Third parties offering loan modifications: Usually, these scammers pose as companies offering to reduce your mortgage payments for a fee. Like the foreclosure “companies,” they offer false promises.

To avoid being a scam victim, do not disclose your personal information, answer calls from numbers you do not know or agree to negotiate with companies you do not know. If you are the victim of a pandemic-related scam, call the authorities immediately and report it.









_______________________________________________________________________________________

Cuidado con los estafadores de hipotecas durante pandemia

La pandemia de COVID-19 ha sacado lo mejor en muchas personas.

Desafortunadamente, también ha sacado lo peor en otras.

Una forma de mal comportamiento es estafar. Sí, hay personas que quiere sacar ventaja de la pandemia al engañar a la gente, usualmente a través de emails y/o llamadas. Algunas de las estafas más comunes relacionadas con la pandemia incluyen:

*Cheques de estímulo para hipotecas: algunos estafadores, fingiendo ser del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), prometen cheques de alivio hipotecario y piden a sus posible víctimas que brinden su información personal. Si recibe una llamada de un número desconocido pidiéndole información sobre su casa o sus beneficios de Seguro Social, ignórela. Recuerde que el IRS nunca le llamará o mandará un correo electrónico para pedir esa información.

*Ofertas para salvar su casa de un juicio hipotecario: hay compañías que prometen ayudarlo a salvar su casa de un juicio hipotecario una vez que la crisis de COVID-19 haya terminado. Le solicitan que firme el título de su casa, firme documentos desconocidos y/o comparta información personal. A cambio, ofrecen cobrarle el alquiler por quedarse en su casa y le prometen que puede comprar su casa cuando termine la crisis. Sus afirmaciones son falsas. Tenga cuidado.

*Terceros que ofrecen modificaciones a sus préstamos: por lo general, estos estafadores se hacen pasar por compañías que ofrecen reducir sus pagos de hipoteca por una tarifa. Al igual que las “compañías” de ejecuciones hipotecarias, ofrecen falsas promesas.

Para evitar ser víctima de una estafa, no divulgue su información personal, no responda llamadas de números que no conoce ni acepte negociar con compañías que no conoce. Si es víctima de una estafa relacionada con la pandemia, llame a las autoridades de inmediato y repórtelo.